Portimonense veste o «fato de gala» e goleia Gil Vicente por 4-1

Depois de Boavista e Famalicão empatarem, alvinegros tinham uma excelente oportunidade para ganhar terreno na luta pela manutenção, respondendo com uma grande exibição e uma vitória por 4-1.

O Portimonense recebeu hoje, domingo, 14 de fevereiro, o Gil Vicente, em partida a contar para a 19ª jornada da Liga NOS.

Paulo Sérgio apostou em três novidades no 11 inicial, em relação à equipa que defrontou o Paços de Ferreira, na passada terça-feira. Assim, Anzai, Bruno Moreira e Salmani foram titulares, nos lugares de Candé, Beto e Luquinhas.

E as mexidas do timoneiro algarvio deram resultado, uma vez que os alvinegros entraram muito fortes, chegando ao golo logo no segundo minuto de jogo. Salmani, no flanco direito do ataque, cobrou um canto direccionado à cabeça de Maurício, que abriu o ativo.

Os algarvios foram controlando as operações e conseguiram assediar por diversas vezes a baliza de Beunardeau, mas foram mesmo os minhotos a conseguir chegar à igualdade, através de uma grande penalidade. Maurício, aos 26 minutos, cortou a bola com o braço, levando Artur Soares Dias a apontar para o castigo máximo, numa decisão validade pelo VAR, Tiago Martins.

Chamado a cobrar, Samuel Lino não desperdiçou e empatou a contenda.

A igualdade, no entanto, durou pouco. É que logo ao minuto 33, Salmani aproveitou uma assistência de Aylton Boa Morte para voltar a adiantar a turma do Barlavento algarvio no marcador.

Ainda antes do intervalo, o Portimonense até podia ter ampliado a vantagem, mas o lateral Moufi, após excelente jogada individual, atirou ao poste da baliza gilista.

Na etapa complementar, os comandados de Paulo Sérgio foram gerindo a vantagem mas não enjeitaram a hipótese de marcar mais golos.

Aos 72 minutos, Aylton Boa Morte colocou a cereja no topo do bolo, que foi a sua grande exibição, marcando um grande golo após uma bela jogada individual, naquele que seria o 3-1.

A tarde não terminou sem o quarto golo algarvio. Foi já à passagem do minuto 86, quando Dener lançou Beto que, dentro da área, sentou um adversário e fuzilou Bernardeau, fazendo o 4-1.

Com este resultado, os alvinegros somam 19 pontos, subindo, à condição, ao 11º lugar. Na próxima jornada, o Portimonense desloca-se ao Estádio de Alvalade, no sábado, 20 de fevereiro, às 20h30, defrontando o líder Sporting.