Portimonense vence Benfica com «Super Samuel» a meter Luz em brasa

Algarvios fizeram uma exibição irrepreensível na defesa, com uma atuação magnífica do guarda-redes Samuel Portugal, e saíram do Estádio da Luz com três pontos no bolso nesta oitava jornada do campeonato.

Paulo Sérgio apostou num 11 a privilegiar a segurança defensiva da equipa, nesta tarde de domingo, 3 de outubro, com Pedro Sá a servir de tampão à avalanche ofensiva dos encarnados e um trio de centrais composto por Lucas Possignolo, Pedrão e Willyan.

Apesar da entrada calma do conjunto algarvio, foi o Benfica a dispor das primeiras grandes chances de golo. Primeiro, ao minuto 21, quando Grimaldo cruzou para Yaremchuk, que rematou para uma enorme defesa de Samuel Portugal. Seis minutos depois, o Portimonense voltou a tremer mas Darwin, à boca da baliza, não conseguiu emendar um cruzamento de Rafa.

A turma de Paulo Sérgio respondeu aos 32 minutos. Pedro Sá desarmou João Mário e a bola sobrou para Aylton Boa Morte, que com um grande remate de fora da área obrigou Vlachodimos a voar, para uma também grande defesa.

O jogo estava mexido mas com natural ascendente das águias, que ao minuto 37 voltaram a fazer Samuel Portugal brilhar. Grimaldo executou com categoria um livre direto mas o guardião brasileiro respondeu com uma enorme intervenção a negar o golo.

Não satisfeito, Samuel voltou a captar para si os louros nos últimos momentos da primeira parte. Primeiro, com uma grande saída, negou os intentos do isolado Rafa. Depois, parou um cabeceamento de Grimaldo que parecia ter selo de golo, segurando o nulo até ao intervalo. Que exibição ia fazendo o guarda-redes do Portimonense!

No regresso dos balneários, mais um valente susto para a turma algarvia: logo aos 51 minutos, Yaremchuk até introduziu a bola na baliza do Portimonense mas o VAR alertou o árbitro para um fora de jogo do ucraniano e o golo foi anulado.

Volvidos cinco minutos, Paulo Sérgio refrescou o ataque da equipa com as entradas dos colombianos Angulo e Aponza, que tomaram os lugares de Aylton Boa Morte e Fabrício.

A realidade é que o Portimonense conseguiu sacudir a pressão encarnada e acabou mesmo por chegar ao golo, aos 66 minutos. Após um canto de Lucas Fernandes, outro Lucas, o Possignolo, apareceu no coração da área a cabecear para o fundo das redes!

Daqui em diante, os alvinegros baixaram as linhas e passaram as despesas do jogo para os anfitriões. O Benfica ia tendo muita dificuldade em penetrar a defensiva do Portimonense, e aos 79 minutos Lucas Fernandes até podia ter ampliado a vantagem algarvia. O remate do brasileiro, no entanto, saiu ligeiramente ao lado.

Os encarnados, líderes do campeonato, responderam por intermédio de Lucas Veríssimo, com um cabeceamento que levou perigo à baliza algarvia ao minuto 81. Depois, aos 84 minutos, foi Fali Candé a salvar, em cima da linha, um remate de Otamendi que ia para o golo.

Até ao fim, o Benfica não conseguiu de forma alguma desmontar a teia defensiva dos algarvios, que somaram a primeira vitória da sua história no terreno das águias.

Com este resultado, a equipa de Paulo Sérgio soma agora 14 pontos e sobe ao 5º lugar da Liga Bwin. Na próxima jornada do campeonato, o Portimonense recebe o Estoril, domingo, dia 24 de outubro, às 20h30.