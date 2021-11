Portimonense sofre primeira derrota fora (3-0) frente ao Sporting de Braga

Jornada 10 marcou o fim da invencibilidade alvinegra em jogos fora no campeonato, com uma derrota por três golos sem resposta na visita ao Sporting de Braga.

A tarefa do Portimonense nesta segunda-feira, dia 1 de novembro, não se afigurava nada fácil e complicou-se ainda mais desde muito cedo. Logo aos cinco minutos, Galeno solto de marcação à entrada da área rematou sem hipóteses para Samuel Portugal, dando marcha ao marcador com o primeiro golo da noite.

Pouco depois, à passagem do minuto 15, os minhotos só não chegaram ao segundo porque Vitinha falhou por o alvo por centímetros, depois de picar a bola à saída de Samuel Portugal.

Os alvinegros sentiram o toque e responderam três minutos depois, na sequência de um livre. Renato Júnior subiu ao primeiro andar e cabeceou para uma grande defesa de Matheus. Foi, no entanto, uma reação que não teve continuidade ao longo da primeira parte.

O Sporting de Braga dominava o encontro a seu bel-prazer e voltou a ficar perto do golo aos 34 minutos, pelos pés de Iuri Medeiros, que rematou em arco com muito perigo para a baliza algarvia.

Paulo Sérgio quis dar uma nova alma à equipa e, ainda na primeira parte, retirou de campo Renato Júnior (que até tinha protagonizado o único lance perigoso dos algarvios) e Pedro Sá, lançando em jogo Nakajima e Angulo, numa alteração que antevia um Portimonense mais ofensivo após o descanso.

No entanto, a segunda parte começou como a primeira…com um golo de Galeno. Aos 53 minutos, o brasileiro apareceu na quina da área, apontou a mira e atirou em arco para um golaço, o segundo do Sporting de Braga.

O técnico do Portimonense voltou a recorrer ao banco para tentar dar a volta ao contexto, e chamou à partida Imbula, Aponza e Marcus, que renderam Willyan, Aylton Boa Morte e Carlinhos.

Mas a segunda parte algarvia voltou a ser algo tímida, perante uma turma minhota confortável com o resultado. Ao minuto 78, Nakajima dispôs de uma grande chance mas Matheus negou os intentos do nipónico com uma grande defesa.

Em cima do minuto 90, Samuel Portugal evitou numa primeira tentativa o terceiro do Sporting de Braga, com uma defesa destemida a remate de Mário Gonzalez. O espanhol, no entanto, voltou a surgir na cara do guardião brasileiro já em período de compensação, e desta feita não perdoou, fazendo o terceiro dos bracarenses e estabelecendo o 3-0 final.

Com este resultado os alvinegros continuam com 14 pontos, ficando no 6º lugar da tabela da Liga Bwin. Na próxima jornada do campeonato, o Portimonense recebe a Belenenses SAD, sábado, dia 6 de novembro, às 18h00.