Portimonense regressa às vitórias (2-1) frente ao Santa Clara

No arranque da sexta jornada do campeonato, o Portimonense recebeu e venceu a turma açoriana do Santa Clara, numa partida que os algarvios desperdiçaram vários golos e acabaram a sofrer.

Paulo Sérgio apostou na titularidade do avançado Aponza nesta noite de sexta-feira, dia 17 de setembro, e a decisão depressa se mostrou correta.

É que, logo aos 10 minutos, o colombiano aproveitou uma assistência magistral de Lucas Fernandes para disparar um remate fortíssimo para o fundo das redes, fazendo um grande golo, o primeiro na equipa principal dos alvinegros.

A turma açoriana não quis ficar para trás e respondeu ao vigésimo minuto, também com uma excelente jogada de entendimento ofensivo: Ricardinho, após excelente combinação com Anderson, atirou ao poste, e na recarga Rui Costa empatou a contenda.

Depois da igualdade, o jogo acalmou e as equipas encaixaram, jogando longe das balizas. Mas perto do intervalo, aos 44 minutos, o Portimonense voltou a colocar-se em vantagem, novamente com um grande golo.

Voltou a funcionar a sociedade Aponza/Lucas Fernandes, com o colombiano a assistir, à entrada, o médio brasileiro, que rematou para o fundo das redes sem dar hipóteses a Marco e deu um descanso em vantagem aos algarvios. Foi o regresso de Lucas Fernandes aos golos, depois da grave lesão da época passada.

Na etapa complementar, voltou a sobressair o Portimonense. A turma de Paulo Sérgio desperdiçou várias oportunidades para ampliar a vantagem: aos 50 minutos, Fali Candé, com um grande remate, levou a bola a passar muito perto da baliza insular; depois, ao minuto 66, foi Lucas Fernandes a ficar perto do golo, evitado in extremis por Cristian; como não há duas sem três, aos 70 minutos Aponza voltou a não ser egoísta e assistiu Anderson Oliveira, que falhou de forma incrível o terceiro golo algarvio!

A segunda parte teve um claro ascendente por parte do conjunto de Portimão, que voltou a ficar perto do golo ao minuto 80, em dose dupla. Aponza obrigou Marco a uma grande defesa e, na recarga, Moufi esbarrou em mais uma bela defesa do guardião do Santa Clara.

Mas a verdade é que tanto desperdício podia ter causado grandes dissabores aos anfitriões, que aos 89 minutos tiveram o primeiro susto com um cabeceamento perigoso de Paulo Henrique. No entanto, a bola saiu por cima.

Já em período de compensação, os açorianos voltaram a ficar perto do golo por duas vezes, ambas por intermédio de Bouldini: na primeira, o avançado não conseguiu dar emenda a um remate de Paulo Henrique; pouco depois, com tudo para fazer o golo, o marroquino permitiu uma grande defesa a Samuel Portugal.

Apesar do sofrimento final, totalmente evitável caso a eficácia tivesse sido outra, os alvinegros somaram a terceira vitória no campeonato e atingiram a marca dos 10 pontos.

Na próxima jornada do campeonato, o Portimonense recebe o Vizela, domingo, dia 26 de setembro, às 20h30.