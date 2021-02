Portimonense perde por 2-0 na visita ao líder Sporting

Alvinegros tentaram, em Alvalade, dar sequência à boa fase vivida no campeonato. Apesar do futebol positivo, prevaleceu a lei do mais forte e a turma algarvia acabou derrotada.

O Portimonense até entrou bem em campo neste sábado, dia 20 de fevereiro, no Estádio de Alvalade XXI, conseguindo algum ascendente nos minutos iniciais.

Mas foram os leões quem se adiantou no marcador, à passagem do minuto 27. Pedro Gonçalves cobrou um livre, Feddal cabeceou para uma defesa instintiva de Samuel Portugal mas, na recarga, o central marroquino voltou a aparecer e confirmou o 1-0.

Ainda os algarvios estavam a tentar reagir ao primeiro, já o Sporting chegava ao segundo golo, aos 31 minutos. Desta feita, depois de uma asneira do setor defensivo portimonense, Nuno Santos aproveitou tamanhas facilidades e atirou a contar para o 2-0.

O conjunto de Paulo Sérgio bem tentou dar a volta ao contexto, ainda na primeira metade, e a verdade é que ate conseguiu introduzir a bola na baliza lisboeta. Foi Dener, ao minuto 35, após um livre lateral, mas o brasileiro do Portimonense estava offside e o lance acabou invalidado.

Na segunda metade, sobressaiu o relvado. Com muita chuva a cair durante toda a partida, o tapete começou a ficar pesado e limitou bastante o espetáculo, quando de um lado e do outro estavam dois conjuntos que gostam de jogar bom futebol.

A organização do Sporting acabou por travar, com sucesso, as sucessivas incursões dos algarvios no ataque. Os leões geriram o 2-0, que acabou por ser o desfecho da partida.

Com este resultado, o Portimonense continua com 19 pontos e mantém, à condição, o 13º lugar na tabela. Na próxima jornada, a 21ª do campeonato, o Portimonense recebe o Marítimo, domingo, dia 28 de fevereiro, às 15h00.