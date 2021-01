Portimonense perde em casa (1-2) e dá «balão de oxigénio» ao Boavista

Má exibição do Portimonense permitiu a vitória do Boavista por 1-2, que matou no Algarve uma série de nove jogos sem ganhar no campeonato.

O jogo começou morno no Portimão Estádio, com duas equipas a estudarem-se mutuamente e terem poucas oportunidades para criar perigo.

Quando a inspiração emergiu, apareceu o primeiro golo, e foi para o Portimonense, ao minuto 36. Fabrício, na esquerda do ataque algarvio, trabalhou bem e tirou um cruzamento que teve como resposta um excelente remate cruzado de Ewerton, com destino ao fundo das redes.

O Boavista reagiu bem à contrariedade e conseguiu empatar em cima do intervalo. Nuno Santos rematou, Ricardo Ferreira defendeu para a frente e, na recarga, Elis atirou a contar, empatando a contenda antes da ida para o descanso e deixando boas indicações para a segunda metade.

No regresso dos balneários, foi o Boavista a dar o primeiro sinal de perigo ao minuto 49. Angel Gomes, com um remate bem colocado, obrigou Ricardo Ferreira a uma defesa complicadíssima.

Os axadrezados foram para cima do Portimonense, sob a batuta de Angel Gomes, que teve papel fundamental no segundo golo boavisteiro. O inglês, com um grande remate de meia distância, levou a bola ao poste da baliza algarvia, aparecendo Paulinho a aproveitar a recarga e a fazer o 1-2.

Depois, os homens do Porto souberam controlar os acontecimentos e segurar a vantagem, vencendo, nove jogos depois, no campeonato, perante um Portimonense que nunca teve categoria para perturbar os visitantes.

Com esta derrota, o Portimonense mantém o 13º lugar à condição, com 15 pontos. Na próxima jornada, os alvinegros deslocam-se ao reduto do Sporting de Braga, quinta-feira, dia 4 de fevereiro, às 21h00.