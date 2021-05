Portimonense não conseguiu fugir à derrota na visita ao Belenenses SAD

Portimonense deslocou-se ao Jamor para defrontar o Belenenses SAD, nesta 31ª jornada do campeonato. Numa tarde de pouca inspiração, algarvios somaram nova derrota e perderam a chance de garantir maior tranquilidade na tabela.

Os comandados de Paulo Sérgio entraram claramente por cima na partida, pressionando bastante o Belenenses SAD. No entanto a primeira oportunidade até foi dos anfitriões, mas Miguel Cardoso, ao minuto nove, atirou à malha lateral.

Dois minutos depois, momento de muita polémica no Jamor. Uma má abordagem defensiva do Belenenses SAD, enaltecida pela pressão de Aylton Boa Morte sobre Kritciuk, permitiu a Beto introduzir a bola no fundo das redes. O VAR, no entanto, estragou a festa algarvia e chamou o árbitro Manuel Mota para ver as imagens, com o juiz a anular o golo por uma suposta falta de Aylton sobre o guardião russo.

Apesar da promessa de emoção dada pelos minutos iniciais, a partida caiu numa toada monótona e sem grandes motivos de interesse com o avançar dos minutos…excepto nos descontos da primeira metade!

É que, quando já todos pensavam no intervalo, Cassierra aproveitou uma saída falhada de Samuel Portugal, após um livre executado por Ruben Lima, e adiantou os azuis no marcador.

O resultado não agradava, naturalmente, a Paulo Sérgio, que no regresso dos balneários lançou Koki Anzai e Anderson Oliveira para os lugares de Fali Candé e Pedro Sá.

E o Portimonense até entrou forte na etapa complementar. Anderson, aos 53 minutos, e Aylton Boa Morte, aos 59, tiveram boas oportunidades, mas não conseguiram o desejado golo.

O Belenenses SAD ia sentenciando a partida aos 68 minutos, quando Miguel Cardoso encetou uma jogada individual, ludibriando a defensiva algarvia, e rematou para uma defesa difícil de Samuel Portugal.

Até ao fim, não houve arte nem engenho dos algarvios para contrariar o resultado negativo, que mantém a turma de Portimão com 34 pontos, no 12º lugar.

Na próxima jornada, a 32ª da Liga NOS, o Portimão Estádio acolhe o encontro entre Portimonense e Moreirense, marcado para segunda-feira, dia 10 de maio, às 18h00.