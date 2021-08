Portimonense mostra maturidade e vence em Tondela por 0-3

Algarvios fizeram uma exibição tranquila e madura nesta tarde de domingo, dia 22 de agosto, aproveitando da melhor forma os erros causados pela inexperiência de alguns atletas do Tondela para somar a segunda vitória no campeonato.

Paulo Sérgio apostou, nesta deslocação à Beira Alta a contar para a terceira jornada da Liga Bwin, em Pedrão e Carlinhos nos lugares de Pedro Sá e Luquinha, tentando superar a derrota caseira da última ronda.

O jogo começou aberto e bem mexido, e a primeira oportunidade foi para o Tondela. Após boa combinação ofensiva, Rafael Barbosa rematou com muito perigo à baliza algarvia (20′).

Mas quem chegou ao golo, depois de um período mais calmo na partida, foi o Portimonense. Aos 35 minutos, Willyan recuperou uma bola mal entregue por Eduardo Quaresma e assistiu Beto, que parou no peito e rematou para o fundo das redes, fazendo o 0-1.

Cinco minutos depois, só não surgiu o segundo dos alvinegros porque o guardião Niasse estava atento e desviou um remate de Fali Candé, que após sofrer um ressalto levava o caminho da baliza.

Mas o Portimonense haveria de chegar ao 0-2 mesmo ao cair do pano da primeira metade. João Pedro utilizou o braço dentro da área beirã e o VAR Tiago Martins deu o alerta a Luís Godinho, que foi ver as imagens e assinalou o castigo máximo. Na conversão, Aylton Boa Morte bateu com sucesso e ampliou a vantagem algarvia.

Na segunda metade, o Tondela começou, como era previsível, com maior ascendente, com a turma de Paulo Sérgio a apresentar um bloco mais baixo e um jogo mais pausado. Com a lesão de Carlinhos, aos 59 minutos, o técnico dos algarvios lançou Pedro Sá para dar maior consistência ao miolo.

Apesar do aparente domínio beirão, o Portimonense controlou sempre as operações e foi sem surpresa que chegou ao terceiro. Aos 80 minutos, na cobrança de um livre direto, Fali Candé fez um grande golo e colocou ponto final nas dúvidas que ainda pudessem existir.

Se dúvidas houvessem sobre a tranquilidade algarvia na partida, há um dado que a reflete: Samuel Portugal fez a sua primeira defesa apertada ao minuto 85, a remate de Salvador Agra. O guardião brasileiro teve de se aplicar novamente em período de compensação, evitando um auto-golo de Moufi.

Com esta vitória, que se ajusta ao que se passou no relvado do Estádio João Cardoso, os alvinegros somam seis pontos no campeonato. Na próxima jornada, recebem em Portimão o Paços de Ferreira, domingo, dia 29 de agosto, às 20h30.