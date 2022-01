Portimonense empata a uma bola na receção ao Vitória Sport Clube

Na ressaca da embaraçosa eliminação da Taça de Portugal, o Portimonense voltou a demonstrar dificuldades a jogar em casa, não indo além de um empate.

E se o jogo até começou dividido, a verdade é que quem se acercou primeiro do golo nesta partida, a contar para a 18ª jornada da Primeira Liga, foi o Vitória Sport Clube.

Foi aos 16 minutos, quando Samuel Portugal teve de se aplicar, por três vezes, para evitar o tento minhoto. Primeiro, sacudiu uma tentativa de Rochinha. Na sequência, o guardião brasileiro brilhou e negou por duas vezes o desejo de Ruben Lameiras.

O Portimonense tentou responder dois minutos depois, por Nakajima, que respondeu positivamente a um cruzamento de Moufi, mas Bruno Varela parou o remate do nipónico.

O golo acabou por chegar ao minuto 35, para os vitorianos. Lucas, ao tentar cortar um lance ofensivo dos vimaranenses, colocou a bola nos pés de Nelson da Luz, que na cara de Samuel Portugal não perdoou e fez o primeiro da partida.

Já em período de compensação da primeira parte, o Vitória só não fez o segundo porque Samuel, com uma enorme defesa, desviou do alvo a bomba de Handel.

Na etapa complementar, esperava-se um Portimonense mais afoito no ataque, em busca da igualdade. Com maior dinâmica e a carregar sobre o Vitória, os alvinegros criaram perigo aos 63 minutos. Pedrão, com tudo para fazer o golo, atirou ao lado.

Já aos 78 minutos, Lucas Fernandes cruzou para Lucas Possignolo cabecear por cima da baliza do Vitória Sport Clube.

Os alvinegros iam empurrando os forasteiros, cada vez mais, para a sua zona defensiva, e conseguiram chegar ao merecido empate aos 85 minutos. Filipe Relvas cruzou para a entrada da área e Anderson Oliveira, sem oposição, rematou para o fundo das redes.

No período de compensação, com o Portimonense completamente inclinado para o ataque à procura da vitória, quase aconteceu um golpe de teatro em Portimão. Nelson da Luz, com um grande remate, levou a bola à trave da baliza de Samuel Portugal. Ainda antes do final do jogo, Janvier voltou a proporcionar uma enorme defesa a Samuel Portugal, que segurou um ponto em Portimão.

Com este resultado, o Portimonense é ultrapassado pelo Vitória Sport Clube e fica no 8º lugar, com 24 pontos. Na próxima ronda, os alvinegros defrontam o Gil Vicente em Barcelos, domingo, dia 23 de janeiro, às 18h00.