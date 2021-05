Portimonense cumpre «serviços mínimos» com empate frente ao Braga

Alvinegros precisavam apenas de um ponto para garantir a manutenção, frente ao Sporting de Braga.

A primeira parte da partida desta noite entre Portimonense e Sporting de Braga foi, simpaticamente falando, pobre. De um lado, uma equipa que viajou do Minho já com a sua situação resolvida; do outro, uma formação que recebia boas notícias de todos os campos e precisava apenas de um ponto para arrumar a questão da permanência.

As oportunidades escassearam, exceção feita para um remate de Borja, já perto do intervalo, ao minuto 40, a obrigar Ricardo Ferreira a uma intervenção mais séria.

Na etapa complementar, foi Beto a dar o primeiro sinal de perigo! O avançado do Portimonense teve uma boa chance para o golo ao minuto 63, mas permitiu a defesa a Tiago Sá.

O Braga respondeu já perto do minuto 71, com Rui Fonte, a meias com o portimonense Lucas Possignolo, a proporcionar um voo complicado a Ricardo Ferreira.

Os minhotos voltaram a colocar os algarvios em sentido com um remate de João Novais, que passou perto da trave.

Até ao fim, as equipas dividiram o jogo sempre numa toada lenta, não sendo surpresa o nulo registado.

O Portimonense garante assim a permanência na divisão maior do futebol nacional, ao contrário da outra equipa algarvia, o Farense, que desceu de divisão.