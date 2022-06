Portimão: Urgência de Ginecologia/Obstetrícia encerra até segunda-feira

Entre outras situações, as grávidas de Portimão vão dar à luz em Faro nos próximos dias.

Devido à «dificuldade em assegurar escalas» na Maternidade e no Bloco de Partos de Portimão, o Serviço de Urgência de Ginecologia/Obstetrícia da Unidade Hospitalar de Portimão vai encerrar no período compreendido entre as 21h00 de hoje, terça-feira, dia 14 de junho, até às 9h00 de segunda-feira, dia 20 de junho», segundo informou o conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

Para tal, «está a ser reorganizada uma resposta assistencial coordenada» entre as suas duas unidades hospitalares do CHUA, em Portimão e Faro, «garantindo assim a qualidade e segurança dos serviços prestados a nível regional».

«Nesse sentido, durante o período mencionado, a resposta assistencial regional do CHUA nestas especialidades está garantida na Unidade Hospitalar de Faro pela equipa de especialistas de Faro, a qual será reforçada com médicos da Unidade Hospitalar de Portimão. Todos os restantes serviços e áreas assistenciais encontram-se a funcionar em pleno», garantem os responsáveis do Centro Hospitalar.