Portimão suspende grandes obras para minimizar incómodos no verão

Considerando o ano especial que se vive face ao contexto pandémico, a Câmara Municipal de Portimão delineou uma estratégia para as obras em curso.

Algumas avançam, outras que estavam previstas se iniciarem nos próximos tempos, ficam em suspenso, de forma a causar o menor transtorno possível aos residentes e aos turistas que visitam o concelho e a cidade durante esta época estival.

Nesse sentido, a autarca Isilida Gomes promoveu um encontro com a comunicação social na tarde de hoje, para dar a conhecer os contornos dessa estratégia.

A sessão iniciou com a assinatura do contrato de execução da primeira fase da manutenção da Avenida V6, na pessoa de Filipe Gameiro, da empresa Construções J.J.R. & Filhos SA, uma das grandes obras que ficam adiadas para depois do verão.

A requalificação e a pavimentação da antiga N125, Cruz da Parteira-Penina, fica também em suspenso para depois das eleições autárquicas porque, segundo Isilda Gomes, «iria causar constrangimentos aos residentes e visitantes, com longas filas de trânsito, durante o verão e com prejuízos para a economia local».

Um total de 921.393 euros é montante das obras agora adiadas e a autarca insiste que «é o respeito pelas pessoas que obriga a esta decisão», disse Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão.

A autarca queixou-se ainda de concursos que não tiveram quaisquer interessados, ficando assim desertos de propostas, e que terão de ser relançados, ainda durante o atual mandato.

Aliás, é um problema comum aos municípios em todo o país, devido a haver poucas empresas capazes de assumir as empreitadas propostas.

Ainda assim, fica uma nota positiva pelo trabalho de gestão do atual executivo. «Uma Câmara que passou pela agonia que passou em termos económicos e financeiros e com os problemas que teve, conta neste momento, em concursos e obras no valor de 15 milhões é obra. Há outras intervenções na calha, mas estas são as que já têm concursos a ser lançados até ao final do verão», resumiu a autarca.

Obras que vão estar em curso durante o verão 2021

Antiga lota de Portimão

Requalificação da Escola Básica Professor José Buisel

Rotunda Paul Harris

Parque Urbano do Mercado

Rua António Feu (que vai causar constrangimentos ao trânsito)

Demolição das casas a adquirir entre o Largo do Dique e a Praça 1º Dezembro

Estrada das Sesmarias

Estrada da Esteveira

Salva-vidas de Alvor

Casa mortuária de Alvor

Realojamento e demolição das barracas do mercado

Consolidação e construção dos ossários do antigo cemitério

Substituição de coberturas de amianto (Escola Básica D. João II, Escola Básica Júdice Fialho, Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes)

Montante: 7.176.417 euros

Concursos que ficaram desertos, outras obras deveriam estar a decorrer, mas não compareceram empresas a concorrer

Parque Urbano – 2ª fase

Parque da Juventude – fases 2 e 3

Palácio Abreu, em Alvor

Escola Básica e Jardim de Infância – Vendas

Escola Básica Montes de Alvor

Jardim de Infância do Fojo

Montante: 3.282.354 euros

Concursos que voltam a ser lançados

Passadiço da Praia da Rocha

Jardim da Fortaleza

Centro de Recolha Animal

Lota de Alvor

Requalificação do Adro da Igreja Matriz de Portimão

Montante: 3.869.311,62 euros, sendo 1.188.000 euros para a requalificação do adro da Matriz