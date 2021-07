Portimão: Sem Festival, zona ribeirinha terá «Sardinha em Concertos»

Bilhetes têm «custo simbólico» de um euro.

A zona ribeirinha de Portimão será palco, de 4 a 8 de agosto, de cinco espetáculos musicais inseridos na programação do evento «Sardinha em Concertos», que decorrerão com toda a segurança sanitária, tendo o rio Arade como pano de fundo.

Uma vez que a pandemia da Covid-19 ainda não permite o regresso em pleno do Festival da Sardinha, o município de Portimão dinamiza este conjunto de concertos «para toda a família, nos quais serão cumpridas as regras de prevenção sanitária em vigor».

Os intérpretes nacionais dominam o cartaz, composto por Resistência (dia 4), Toy (5), João Pedro Pais (6), Gisela João (7) e Miguel Araújo (8), que, sempre às 21h00, subirão ao palco do recinto preparado para o efeito.

Com abertura de portas prevista para as 20h00, apenas poderão entrar no recinto, vedado e com plateia sentada, os espetadores com idade mínima de seis anos, não sendo permitido neste local o consumo de comida ou bebidas, conforme definem as normas da Inspeção-Geral das Atividades Culturais e da Direção-Geral da Saúde.

Esta iniciativa musical realiza-se «na semana em que costuma decorrer o popular evento gastronómico, que atrai à cidade largos milhares de apreciadores da boa sardinha assada a pingar no pão, a qual pode ser degustada antes dos concertos em qualquer um dos diversos restaurantes localizados na zona ribeirinha de Portimão», sugere a Câmara Municipal.

Os ingressos para os espetáculos têm «o valor simbólico» de um euro e podem ser adquiridos a partir de sexta-feira, 30 de julho, em bol.pt ou nas bilheteiras do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, de terça-feira a sábado, das 13h00 às 18h00.

Também podem ser adquiridos nas bilheteiras do Museu de Portimão, nos dias 30 e 31 julho, (das 10h00 às 18h00), 1 e 4 a 8 de agosto (das 15h00 às 23h00) ou no dia 3 de agosto (das 19h30 às 23h00).

Com esta iniciativa, o município de Portimão pretende «manter viva a ligação do concelho e das suas gentes, assim como de quem o visita, à sardinha e às lides relacionadas com a faina pesqueira, impulsionando ainda o tecido empresarial local em tempos de crise pandémica, nomeadamente a restauração».