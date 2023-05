Portimão recebe mais de 30 países na Taça do Mundo de Ginástica Rítmica

Taça do Mundo de Ginástica Rítmica, em Portimão, contará com 13 países nos conjuntos e 32 na competição individual.

O programa da décima edição da Taça do Mundo de Ginástica Rítmica, que contará com 13 países nos conjuntos e 32 na competição individual, tem início às 10h30 de amanhã, sexta-feira, dia 5 de maio, e termina no domingo, dia 7, às 20h00.

Três dias em que a cidade de Portimão vai acolher atletas dos cinco continentes, onde a presença de campeãs como a medalhista de prata e bronze romeno-italiana, que representa Itália, Alexandra Agiurgiuculese, e campeã mundial de ginástica rítmica de 2022, Darja Varfolomeev, natural da Alemanha, não passa despercebida.

A competir individualmente estarão também as atletas mexicanas Karla Díaz e Marina Malpica, a alemã Margarita Kolosov e a americana Evita Griskenas. Nos conjuntos será possível assistir às provas dos melhores classificados nos Jogos Olímpicos de 2020, como é o caso de Itália, e do Campeonato do Mundo de 2022, onde Espanha alcançou o terceiro lugar.

A representar Portugal estarão as ginastas Rita Araújo, de 19 anos, e Joana Pinheiro, de 16, destacando-se também a estreia do conjunto português composto por Catarina Dias, Clara Paiva, Beatriz Freitas, Clara Melo, Felicia Oprea e Bruna Simões.

Desde 2016 que Portimão acolhe este campeonato organizado pela Federação de Ginástica de Portugal em parceria com a Câmara Municipal, tendo sido já eleita como ‘Cidade Europeia do Desporto’.

Esta Taça do Mundo será, nas palavras do presidente da Federação Portuguesa de Ginástica, Carlos Morais, «muito forte e de grande qualidade», trazendo à cidade várias referências mundiais.

«Temos o melhor que existe nesta altura a nível mundial, não só em conjuntos como individuais», salientou durante a conferência de imprensa que teve lugar esta manhã no auditório do Portimão Arena.

A concordar com Carlos Morais, a vice-presidente para a Ginástica Rítmica, Catarina Leandro, frisou que «temos o melhor a nível mundial, como é o caso de Itália, Espanha e Azerbeijão, que são equipas fortíssimas», assim como França e o Japão. «É o melhor escolhido pelos melhores», comentou ao destacar o «excelente nível técnico da competição» que tem tido «cada vez melhores resultados».

Para a presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, este «é um dos eventos mais bonitos que podemos assistir». Ao salientar a «mais-valia» que é acolher uma competição desta dimensão, tanto para o município como para a região , a autarca destacou a «beleza dos movimentos e das desportistas» que cativam público de todas as idades.

Um evento que agrada não só a quem compete como também às ginastas locais que se mostram entusiasmadas por fazer parte. Laura Madeira, de 14 anos, que integra a Associação Desportiva Alvoreiros, reconhece que receber esta competição «é importante para a cidade».

O gosto pela ginástica rítmica surgiu naturalmente desde pequenina e não tem parado de crescer. Laura acredita que esta é uma oportunidade de assistir à performance de talentos internacionais, estar perto de quem a motiva e adquirir mais conhecimento. «Quando vi que Portugal vai competir senti, sem dúvida, uma inspiração», confessou.

Os bilhetes podem ser levantados no Teatro Municipal e Museu da cidade bem como no Portimão Arena. Caso as crianças com menos de 3 anos ocupem um lugar é necessário que tenham bilhete, não sendo permitida a entrada de carrinhos de bebé no recinto.