Portimão quer capacitar 75 mil profissionais com «Formação + Próxima»

Programa tem como objetivo colmatar carências do setor turístico.

O município de Portimão aderiu ao programa «Formação + Próxima», um projeto do Turismo de Portugal desenvolvido localmente pelas escolas do setor em parceria com as autarquias, que tem como objetivo capacitar 75 mil profissionais até 2025, de forma gratuita e adaptada às necessidades locais de cada concelho.

O acordo de cooperação agora firmado permite avançar com este projeto através da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão, visando a capacitação dos recursos humanos das empresas e entidades do concelho e disponibilizando um inquérito de diagnóstico, com o intuito de criar um plano de formação que responda às necessidades do tecido empresarial local.

Este programa dirige-se a empresários, gestores, quadros intermédios e operacionais, assim como a todas as pessoas que, direta ou indiretamente, atuam no setor do turismo, garantindo um reforço das suas qualificações numa área tão específica.

Para que o concelho disponha de uma oferta turística mais capacitada, qualificada e criadora de valor no tecido económico local, o inquérito a disponibilizar às empresas do setor e outras entidades interessadas procura conhecer as suas necessidades específicas, para que, com uma visão articulada, seja possível garantir uma correta adequação da formação a desenvolver e apresentar uma oferta formativa devidamente orientada.

O preenchimento deste inquérito de diagnóstico de necessidades pode ser efetuado no site oficial do município de Portimão até ao dia 17 de abril.

Estas ações de formação, anunciadas em breve, serão certificadas através da plataforma SIGO, enquadrando-se nas 40 horas de formação previstas no Código de Trabalho, sendo necessário que os interessados em participar estejam registados na Academia Digital do Turismo de Portugal, aqui.

O programa «Formação + Próxima» insere-se no plano «Reativar o Turismo – Construir o Futuro», que visa desenvolver o setor, especialmente após o impacto causado pela crise pandémica, sendo que o desenvolvimento desta iniciativa no concelho de Portimão conta com o apoio da ATP – Associação Turismo de Portimão (ATP), APCS – Associação Portimonense do Comércio e Serviços e ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve.