Programa animou o verão das crianças portimonenses.

O projeto Férias de Verão Portimão 2022 encerrou na noite da passada sexta-feira, dia 12 de agosto, com uma festa que juntou no Portimão Arena mais de duas mil pessoas, entre crianças e jovens participantes, respetivos pais, familiares e amigos.

A confraternização culminou um programa de seis semanas de férias que contou com cerca de 2300 crianças e jovens entre os seis e os 16 anos, que de 4 de julho a 12 de agosto tiveram a oportunidade de experienciar diversas atividades desportivas, recreativas, culturais e de educação cívica e ambiental.

O programa de encerramento contou com atuações de vários grupos das Férias de Verão em representação dos núcleos que funcionaram no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, na Área Desportiva da Praia da Rocha, na Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, na Quinta Pedagógica de Portimão, no Museu de Portimão, no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão, no Pavilhão Desportivo da Boavista, e nos complexos desportivos de Alvor e da Mexilhoeira Grande.

Durante a cerimónia, a presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, acentuou o facto de 2022 ser o Ano Europeu da Juventude, destacando os 11 objetivos definidos para a efeméride, «que passam por conectar a União Europeia com a juventude, pela igualdade para todos os géneros, pelas sociedades inclusivas e pela informação e diálogo construtivo».

São igualmente desígnios deste Ano Europeu da Juventude «pugnar pela saúde mental e bem-estar, impulsionar a juventude rural, promover o trabalho de qualidade para todos, assim como a educação de qualidade, não esquecendo o espaço e participação para todos, a Europa verde sustentável e as organizações de juventude e programas europeus».

Ao assinalar «o valioso contributo das instituições, empresas e coletividades que se associaram ao projeto», a presidente também sublinhou «a participação das divisões autárquicas do Desporto e Juventude, Educação, Atividades Culturais e Artísticas, Museus e Património, Ambiente, Informação, Comunicação e Marca, e Transportes e Oficinas, pelo empenho demonstrado».

Na ocasião foram homenageadas as entidades que apoiaram a iniciativa, entre parceiros, clubes e patrocinadores: juntas de freguesia de Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande; agrupamentos escolares da Bemposta, Eng.º Nuno Mergulhão, Júdice Fialho, Manuel Teixeira Gomes e Poeta António Aleixo; Associação All Nations; Centro de Ciclismo de Portimão; Tic-tac Bike Tour; Clube Naval de Portimão; Grupo de Petanca de Portimão; Portimonense Sporting Clube; Clube de Ténis e Padel de Portimão; Clube Naval D. João II (Alvor); Marina de Portimão; Portimão Surf Clube; Portinado; Portisub; EMARP; FIESA; Golfland; Inforarte; Navibordo; Slide & Splash; Socialgar Seguros e Sonae.