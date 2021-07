Portimão enaltece apuramento de Luís Costa para os Jogos Paralímpicos

Paraciclista foi homenageado pela Câmara Municipal de Portimão.

O município de Portimão homenageou na sexta-feira, dia 16 de julho, o atleta paralímpico Luís Costa «pela notável época desportiva de 2021» na modalidade de paraciclismo, que culminou no seu apuramento para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, que decorrerão no Japão entre 24 de agosto e 5 de setembro.

O desportista, que foi 8º no contrarrelógio da classe H5 durante os Campeonatos do Mundo de Paraciclismo e vice-campeão da Europa no contrarrelógio de 10,6 quilómetros da mesma classe, recebeu das mãos da presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, um troféu em forma de sardinha, símbolo da cidade.

Na ocasião, a autarca destacou o facto de que «Portimão, mesmo passando por momentos difíceis, tem sempre encontrado uma saída, porque os portimonenses são resilientes e lutadores, como bem exemplifica o Luís Costa, um exemplo para todos, e a todos os títulos».

«Só posso sentir-me grata, orgulhosa e feliz por este apuramento paralímpico, desejando-lhe que tenha os melhores resultados possíveis, sendo certo que a sua presença é, desde já, o reconhecimento de que se trata de um atleta de nível muitíssimo elevado», sublinhou a autarca, para quem «são poucos aqueles que conseguem chegar a este patamar».

Segundo Isilda Gomes, «independentemente do resultado que tiver, o Luís sabe que o receberemos de braços abertos e com o mesmo orgulho que sentimos neste momento em que lhe estamos a desejar boa viagem e a pedir que faça o melhor que puder, representando dignamente a nossa cidade, cujo nome já será citado só pelo facto de ele representar Portugal em Tóquio».

A presidente de Portimão conclui: «é pena que, às vezes, as pessoas não sejam tão valorizadas como deviam, mas estaremos aqui para fazer eco dos feitos heroicos do Luís Costa, pois ele é um herói e sei que vai com toda a vontade e determinação fazer no Japão aquilo que sabe fazer melhor – praticar o seu desporto».

Um dos embaixadores de Portimão durante a Cidade Europeia do Desporto 2019, o paraciclista agradeceu a homenagem e garantiu que dará o seu melhor para se sentir «merecedor desta distinção simbólica».