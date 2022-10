Desporto marca último fim de semana de outubro e atrai milhares de pessoas a Portimão, dias 28 a 30 de outubro.

Portimão vai ser palco de várias propostas desportivas durante o fim de semana de 28 a 30 de outubro, do triatlo ao futebol de formação e ao kayak polo, sem esquecer o maior evento ibérico de automóveis antigos, atraindo ao concelho milhares de pessoas, que dinamizarão a economia local nesta altura do ano.

Destaque para o Portimão Triton, a primeira etapa do novo circuito internacional Triton World Series, que inclui as disciplinas de natação, ciclismo e corrida, reunindo entre 28 e 30 de outubro cerca de 150 triatletas, acompanhados por centenas de familiares.

Neste circuito mundial de corridas multidesportivas de longa distância, cada dia é dedicado a uma modalidade, com os respetivos tempos somados no final, numa organização da Associação LOFF – Leave Only Friends and Footprints, com o apoio da Câmara Municipal de Portimão e as parcerias da Marina de Portimão, Autódromo Internacional do Algarve (AIA), Grupo Pestana e EMARP – Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, entre outras entidades públicas e privadas.

Aberta a profissionais e amadores, a prova decorrerá em vários locais de concelho e admite participantes a título coletivo ou individual, com a possibilidade de escolherem uma distância (curta, média ou longa) e a opção de competirem em todas as provas, ou apenas numa ou duas.

A realização da prova em Portimão resulta de uma aposta estratégica para a organização, que vê «um enorme potencial na região e nas condições ideais que apresenta e pretende criar nesta cidade o hábito da prática da modalidade, atraindo atletas de todo o mundo para treinarem durante várias alturas do ano».

O evento integra um projeto especial de responsabilidade ambiental do Triton, que juntamente com a EMARP tem como principais objetivos evitar o desperdício de água e promover o consumo de água potável, diminuir ou eliminar completamente o uso de plásticos nos dias de prova e contribuir para comportamentos responsáveis de todos, através do exemplo dado aos e pelos participantes.

No mesmo período de 28 a 30 de outubro decorrerá a segunda edição do U14 Portimão International Cup, que se disputa no Centro de Formação Major David Neto (Academia do Portimonense), com a participação de 20 equipas, das quais 15 internacionais.

A prova atrai todas as atenções no que toca ao futebol juvenil, juntando em Portimão cerca de 400 atletas, acompanhados pelos seus familiares, cuja presença no concelho de Portimão se refletirá positivamente na economia local.

Participação clubes de Inglaterra, Países Baixos, Alemanha, Dinamarca, França, Itália, Polónia, Estados Unidos, Finlândia, Escócia, Egito, Lituânia e Portugal, com destaque para a Juventus, detentora do troféu, RB Leipzig, Paris Saint-Germain, Liverpool FC, Everton, Crystal Palace, Dundee United ou New York City FC, sem esquecer o Benfica e o Portimonense, entre outras.

Também são esperados observadores de algumas equipas de relevo nacional e internacional, que seguirão atentamente a prestação das centenas de jovens promessas internacionais e nacionais em atividade, numa organização do Portimonense Sporting Clube e da empresa Live Adventure, com apoio do Município de Portimão.

Outra competição de relevo será a Taça de Portugal de Kayak Polo, cuja decisão terá lugar na zona ribeirinha de Portimão, junto ao Clube Naval, ao longo do fim de semana de 29 e 30 de outubro.

Está prevista a participação de duas centenas de atletas, apoiados de forma especial pelos seus familiares, com o apuramento para as finais a acontecer no sábado, enquanto o dia seguinte será reservado para as grandes decisões, numa organização da Federação Portuguesa de Canoagem, Clube Naval de Portimão e Conselho Nacional de Arbitragem. Em parceria com o Município de Portimão.

Maior evento ibérico de automóveis antigos

Na vertente não competitiva, merece particular referência mais uma edição do Algarve Classic Festival, o maior evento de automóveis clássicos da Península Ibérica, que regressa ao Autódromo Internacional do Algarve de 28 a 30 de outubro.

Marcado pela elegância e performance de algumas dezenas de carros históricos, alguns deles verdadeiras raridades, o evento destina-se a aficionados e não só, havendo muita animação dentro e fora da pista, tornando o espaço numa espécie de joalharia ao ar livre, enquanto os visitantes poderão interagir com os pilotos e proprietários das relíquias reunidas.

Por fim, e no âmbito da prevenção do cancro da mama, é de registar a Caminhada Solidária «Outubro Rosa», marcada para 30 de outubro na zona de Alvor, que deverá reunir mais de 300 caminhantes.

É desta forma que o município de Portimão se volta a associar à campanha internacional «Outubro Rosa», com vista a sensibilizar a população para a prevenção e diagnóstico precoce de cancro da mama, através de uma caminhada que faz parte do calendário regional de marcha do Instituto Português do Desporto e Juventude.

Os participantes na caminhada, marcada justamente para o Dia Nacional da Prevenção do Cancro da Mama, podem escolher entre dois percursos, respetivamente com as extensões de 5 e 8 quilómetros, partindo às 10h00 junto ao Complexo Desportivo de Alvor, após um pré-aquecimento de meia hora.

A iniciativa resulta da parceria estabelecida entre a autarquia portimonense e o Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro, através do Movimento Vencer e Viver, contando com o apoio da equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos do Agrupamento dos Centros de Saúde da ARS Algarve e do Gymnasium Portimão.

Este diversificado conjunto de propostas dá continuidade natural ao legado do projeto Portimão Cidade Europeia do Desporto 2019, através do desenvolvimento de inúmeras modalidades, com centenas de espetáculos desportivos e o estímulo à prática regular da atividade física e do bem-estar pessoal.