Portimão discute a próxima década nas Conferências do Território

Iniciativa é promovida pelos Territórios Criativos.

O Auditório do Museu de Portimão será palco, no próximo dia 18 de março, sexta-feira, da 1ª edição das Conferências do Território, uma iniciativa promovida pelos Territórios Criativos onde serão discutidas as expectativas para os próximos 10 anos em diversos sectores da sociedade.

Na conferência, que tem como mote «2022/2032: Uma Visão para o Futuro», estarão reunidas diversas individualidades que pretendem refletir e partilhar as suas perspetivas sobre o futuro.

Num primeiro painel, moderado por Maria Loureiro de Lemos, serão debatidos os setores da Mobilidade e Transportes, Turismo, Cultura e Desporto, enquanto num segundo painel, moderado por Teresa Preta, os setores abordados são o Empreendedorismo, a Educação, a Saúde, o Social, a Energia e o Mar.

Os conferencistas irão descrever as diferentes visões de futuro por cada setor de atividade. Paulo Águas, Reitor da Universidade do Algarve, que será um dos oradores presentes, afirma que «os tempos que vivemos tornaram bem patente a importância do conhecimento, seja para encontrar soluções para responder à crise sanitária, seja para adaptação dos modelos de trabalho».

Já o CEO da Science4You, Miguel Pina Martins, irá falar da sua experiência enquanto empreendedor e com que problemas se tem deparado no negócio, considerando que «hoje [as pessoas] têm muita aversão ao risco, o que há 500 anos não existia».

Luís Matos Martins, administrador dos Territórios Criativos, afirma acreditar que «este tipo de iniciativas vale não só pelas organizações que as promovem, não só pelos oradores, mas também pela rede que se cria».

As conferências são promovidas pelos Territórios Criativos, empresa de consultadoria e de apoio ao empreendedorismo que gere incubadoras de startups em vários pontos do país, contando com a parceria da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão, da Câmara Municipal de Portimão e da EVA Transportes.

A inscrição e o programa completo da iniciativa estão disponíveis aqui.