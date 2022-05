Portimão dedica uma semana a combater o desperdício alimentar

Primeira edição da Semana de Combate ao Desperdício Alimentar decorre entre 2 e 8 de junho e assinala dez anos de Banco Alimentar em Portimão.

O município de Portimão promove entre 2 e 8 de junho a Semana de Combate ao Desperdício Alimentar, numa primeira edição desta iniciativa que decorre justamente no ano em que o núcleo local do Banco Alimentar do Algarve completa uma década de existência.

A iniciativa surge na sequência da implementação do Dia Municipal do Combate ao Desperdício Alimentar e arranca a partir das 17h00 do dia 2 de junho, com as comemorações do 10º aniversário do armazém de Portimão do Banco Alimentar do Algarve, situado na zona industrial da Coca Maravilhas.

Na presença de Isilda Gomes, presidente da Câmara de Portimão, serão inauguradas as obras de requalificação do armazém e descerrada uma placa comemorativa, com entrega de um prato simbólico, em reconhecimento pelo apoio prestado desde 2012 pelo município ao Banco Alimentar do Algarve, que receberá nesse dia uma viatura elétrica destinada ao transporte de voluntários e equipa técnica, cuja aquisição contou com comparticipação autárquica.

Outro ponto alto do programa será o encontro «Combate ao Desperdício Alimentar – boas práticas», que decorrerá entre as 10h00 e as 13h00 de 3 de junho no pequeno auditório do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.

Vão estar à conversa Nuno Alves, presidente do Banco Alimentar do Algarve, Paula Policarpo, presidente e fundadora da Associação Zero Desperdício, Cristina Ferradeira, diretora de serviços da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, Isabel Ratão, professora da Universidade do Algarve – Departamento de Engenharia Alimentar e Teresa Diogo, coordenadora de Ambiente Distribuição – Jerónimo Martins, com moderação a cargo de Daniela Anastácio, voluntária do Banco Alimentar do Algarve.

Segue-se a abordagem do tema «Desperdício Alimentar em Portugal», por Iva Pires, professora da Universidade Nova de Lisboa e autora do livro «Desperdício Alimentar», e o tema «Unidos Contra o Desperdício», por Francisco Mello e Castro, coordenador do Movimento Unidos contra o Desperdício, ambos através de participação por vídeo.

Os interessados devem fazer, previamente, a inscrição gratuita aqui.

Alimentação saudável e reutilização de sobras

No dia 7 de junho, o destaque vai para as comemorações do Dia Municipal de Combate ao Desperdício Alimentar, que terão lugar na Quinta Pedagógica de Portimão com a presença do presidente do Banco Alimentar do Algarve, Nuno Alves, e da presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes.

A programação da efeméride começa às 9h30, com uma aula do programa «Exercício e Saúde», com a participação de crianças do Lar da Criança de Portimão e de idosos do Centro de Convívio Sénior da Aldeia das Sobreiras e do Centro de Convívio Sénior de Portimão, decorrendo meia hora depois o workshop «Reutilização das sobras dos alimentos», dinamizado pela Associação In Loco, no âmbito do Projeto de Inovação Social «O Prato Certo», seguido de degustação, que contará com a participação de algumas instituições de solidariedade social de Portimão.

A participação nesta atividade, que também terá o bom humor partilhado por João Bota, do TIPO – Teatro Infantil de Portimão, está aberta à comunidade e é gratuita, devendo as inscrições ser efetuadas por e-mail.

«Sandes Zero Desperdício»

A primeira edição da Semana de Combate ao Desperdício Alimentar conta igualmente com a participação ativa da DUAL Portimão, que levará a cabo, nas manhãs de 6 e 7 de junho a ação de sensibilização «Sandes Zero Desperdício».

Esta atividade, composta pela confeção e oferta de sandes elaboradas com aproveitamento de alimentos, decorrerá na Escola Básica Eng.º Nuno Mergulhão (dia 6) e na Escola Secundária da Bemposta (dia 7).

Por fim, realiza-se no dia 8 de junho a «DUAL Run – Caminhada Solidária», com partida às 10h00 junto à antiga Lota de Portimão, percorrendo os participantes a zona ribeirinha da cidade em direção à Marina de Portimão.

As inscrições estão desde já abertas e devem ser feitas por e-mail, no valor de 1,50 euros para formandos da DUAL e de 2,50 euros para os restantes inscritos.

O valor angariado com as inscrições desta caminhada vai ser doado ao núcleo de Portimão do Banco Alimentar do Algarve, no sentido de apoiar o relevante serviço comunitário que a instituição tem desempenhado ao longo da última década.