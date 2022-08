Portimão Arena vai acolher «o melhor torneio de futsal do mundo»

Masters Futsal regressa a Portimão, após um interregno de três anos, na sua máxima força, com os campeões das quatro edições anteriores, uma vez mais organizado pela Sigma Stars.

Já são conhecidas as equipas participantes na quinta edição do Record International Masters Futsal.

Barça, Sporting CP, SL Benfica e Movistar Inter FS vão marcar presença naquele que pretende ser «o melhor torneio do mundo da modalidade de futsal».

As equipas foram apresentadas na conferência de imprensa do evento, que decorreu ontem, quarta-feira, no Hotel Tivoli Marina Portimão.

Três anos depois, o Portimão Arena volta a ser o grande o palco do Record International Masters Futsal.

Os vencedores das quatro edições anteriores regressam ao Algarve em busca do primeiro bis da prova, nos dias 27 e 28 de agosto.

Além desta competição, a quadra algarvia recebe também o Troféu Cidade de Portimão, no dia 25 de agosto, disputado entre o Portimonense SC e o CRC Quinta dos Lombos, e a Supertaça do Algarve, entre o Louletano DC e o Albufeira FC, agendada para o dia 27.

A cerimónia contou com a presença de Álvaro Bila, vice-presidente da Câmara Municipal de Portimão, Reinaldo Teixeira, presidente da Associação de Futebol do Algarve (AFA), Bernardo Ribeiro, diretor do jornal Record, Miguel Faro, Team Manager da equipa de futsal Sporting CP, e Gonçalo Alves, Team Manager da equipa de futsal do SL Benfica.

Álvaro Bila, vice-presidente da autarquia portimonense, afirmou que os portimonenses sempre gostaram muito de futsal e que esta prova foi ganhando notoriedade, ano após ano, mas não apenas com os locais.

«Muita gente marca as suas férias para estas datas para assistir às provas, ao mesmo tempo que goza férias, contribuindo assim para a tão desejada dinamização das empresas da terra, nomeadamente no sector turístico e da restauração, bem como comércio e serviços».

Bila também abordou outra faceta importante, que é o interesse crescente dos jovens locais para a prática da modalidade, «tendo neste momento cinco equipas, que apostam na formação». E pediu ao público para encher as bancadas do Portimão Arena.

Por sua vez, Reinaldo Teixeira, presidente da Associação de Futebol do Algarve, mostrou «orgulho» e «satisfação» pela realização de um torneio de nível mundial, pela quinta vez, em Portimão, a primeira e única cidade do Algarve que tem uma equipa de futsal na 1ª divisão nacional.

«Este tipo de eventos também permite incentivos diferentes às meninas, aos meninos e aos próprios dirigentes. Quando se chega à segunda ou à primeira liga, há um trabalho, muitas vezes invisível e não reconhecido, dos clubes e dos seus dirigentes», afirmou.

«Não é só a competição dentro do pavilhão que é importante. É toda a envolvente que isso traz para a economia e para toda a imagem que passa da região algarvia e, neste caso, de Portimão, para o mundo. Por vezes, vemos isso com alguma dificuldade e é importante que todos nós, cada um na sua área, lhe dê dimensão».

Reinaldo Teixeira recordou que o futsal tem tido um crescimento enorme no Algarve, havendo mais de 100 equipas inscritas, com cerca de 1.200 atletas.

E que, por isso, a AFA estará sempre disponível para receber e apoiar este tipo de competições.

Bernardo Ribeiro, do Record, grande patrocinador do evento, considera este evento «o melhor torneio de futsal do mundo, com as melhores equipas portuguesas e, neste momento, duas das melhores equipas do mundo, incluindo o campeão europeu».

Miguel Faro e Gonçalo Alves, Team Manager do Sporting CP e SL Benfica, respetivamente, consideram um privilégio estarem presentes, mais uma vez, no melhor torneio de futsal do mundo. O represente leonino referiu que «não há nada melhor do que preparar o arranque da época com um evento desta dimensão».

Já o diretor dos encarnados não escondeu o desejo de «revalidar o troféu, conquistado na última edição» pelo emblema da Luz.

Toda a informação sobre o evento pode ser consultada em aqui.

Programa

Sábado, dia 27 de agosto

11h00- Sporting Clube de Portugal vs Barça

15h00 – Sport Lisboa e Benfica vs Movistar Inter FS

Domingo, 28 de agosto

11h00 – Sport Lisboa e Benfica vs Barça

15h00 – Sporting Clube de Portugal vs Movistar Inter FS

Para complementar o evento, haverá ainda os seguintes troféus em disputa, com entrada grátis:

Quinta-feira, dia 25 de agosto

Taça Cidade de Portimão

19h00 – Portimonense Futsal vs CRC Quinta dos Lombos

Sábado, dia 27 de agosto

Supertaça Algarve

20h00 – Louletano DC vs Albufeira FC