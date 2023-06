Portimão acolhe encontro Algarvanas do Clube Autocaravanista Algarvio

O Clube Autocaravanista Algarvio (CAA) realiza o segundo encontro Algarvanas em Portimão, com participantes de norte a sul do país.

Mais de 100 autocaravanistas de todo o país estão reunidos no Parque de Feiras e Exposições de Portimão até domingo, dia 11 de junho, onde música, convívio e atividades culturais não vão faltar.

Após ter organizado na FATACIL, em Lagoa, o primeiro Algarvanas, o Clube Autocaravanista Algarvio (CAA) trouxe este evento para Portimão que conta com um programa variado, desde uma visita aos Monumentos Megalíticos de Alcalar a um passeio num catamarã ao ocaso.

Os autocaravanistas de norte a sul do país são convidados a conhecer diversos locais emblemáticos da cidade, como a Casa Manuel Teixeira Gomes, o Teatro Municipal – TEMPO e o Museu de Portimão, assim como a assistir a uma prova desportiva no Autódromo Internacional do Algarve.

Embora a diversão esteja assegurada, esta iniciativa tem como objetivo reforçar a mensagem que o CAA pretende passar a todos os cidadãos: «liberdade e responsabilidade, apoiados na sustentabilidade e regeneração», lema que aplicam através de experiências dentro das autocaravanas e ações de limpeza, procurando sempre «deixar os locais mais limpos do que os encontraram».

Este é o primeiro clube no Algarve criado por um grupo de amigos que sentiu a necessidade de reafirmar a prática na região, por considerar existir «uma falha grande na representação», e lutar pelos direitos dos autocaravanistas, não escondendo a vontade de incutir aos outros os deveres enquanto amantes da natureza.

Não só pretendem «mudar mentalidades» como «chegar aos municípios» que pensam ter uma visão errada acerca desta prática, argumentando que «não deveria haver distinção entre autocaravanas e veículos normais».

Na opinião dos fundadores, Jorge Capela, Cláudia Pereira e Mário Ferreira, o Algarve é mais «discriminado» do que as restantes regiões do país, onde acreditam existir um maior apoio por parte das autarquias locais.

«Há um pragmatismo que o autocaravanista rouba o turismo», afirmou o vice-presidente do CAA, Jorge Capela, ao defender que esta ideia «é completamente errada porque o autocaravanismo ajuda a economia tanto regional como nacional», usando como exemplo uma petição lançada pelos comerciantes de Silves após ter sido proibido o autocaravanismo na freguesia.

Para combater esta visão, o CAA pretende estabelecer uma parceria futura com hotéis durante a época baixa, de forma a pernoitar nos parques de estacionamento e desfrutar dos serviços e facilidades.

O desconhecimento do conceito de autocaravanismo e a falta de regulamentação e condições são duas das preocupações dos membros e sócios do Clube, que têm vindo a sentir que existem «mais proibições do que ajuda» em diversos concelhos em toda a região.

No entanto, não têm baixado os braços, fazendo-se representar cada vez mais em eventos públicos e reuniões de Câmara para dar a conhecer os princípios e a direção para a qual querer rumar.

«Estamos a fazer um trabalho complicado, mas proveitoso», salientou Jorge Capela ao frisar a necessidade de serem criadas mais Áreas de Serviço para Autocaravanas (ASA) proporcionando assim locais onde seja possível despejar e abastecer.

Sob o lema «Proteja, respeite, agradeça…VIVA», o CAA pretende trazer muitas novidades e inovar com iniciativas em que qualquer autocaravanista pode participar.

Continuar a combater as desigualdades regionais e incutir respeito pela natureza continuarão a ser as prioridades do Clube que tem como objetivo inspirar tanto autocaravanistas como cidadãos.