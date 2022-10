Portimão acolhe a elite mundial do futebol de formação

Segunda edição do U14 Portimão International Cup reúne a elite mundial do futebol de formação, de 28 a 30 de outubro.

Durante o período de 28 a 30 de outubro, a segunda edição do U14 Portimão International Cup vai reunir no Centro de Formação Major David Neto (Academia do Formação do Portimonense Sporting Clube) e no relvado do Mexilhoeira Grande Futebol Clube os talentos futebolísticos do futuro, com a participação de 20 equipas, em representação de 13 países.

A prova atrairá todas as atenções no que toca ao futebol juvenil, juntando em Portimão cerca de 400 atletas e comitivas técnicas, acompanhados por familiares e amigos, cuja presença no concelho de Portimão se refletirá positivamente na economia local, sendo esperados mais de dois mil espetadores estrangeiros.

Um dos maiores torneios mundiais de formação

Na apresentação pública do torneio, realizada a 20 de outubro nas instalações do clube organizador, o presidente de direção do Portimonense, Fernando Rocha, afirmou que a prova «é já uma referência, sendo um dos maiores na Europa relativamente a este escalão etário, promovendo igualmente a cidade e o turismo nesta época do ano, fruto do nosso empenho e do apoio da Câmara Municipal, que desde a primeira hora manifestou toda a disponibilidade e abertura».

O responsável desportivo realçou o «magnifico trabalho de formação» que está a ser feito pelo Portimonense, também no seguimento da envolvência existente com a autarquia local, ao mesmo tempo que registou a colaboração com o Mexilhoeira Grande Futebol Clube, que disponibilizou as suas instalações para a realização de alguns jogos da prova.

André Gomes, responsável pelo departamento de prospeção, inovação e desenvolvimento do Portimonense, sublinhou a presença de quatro equipas algarvias, «que assim têm uma oportunidade única de evoluir com clubes de nomeada».

«Temos sido solicitados por prestigiosos emblemas para marcarem presença com os seus observadores, entre os quais Manchester United, Ajax, Real Madrid, Sevilla, FC Porto, Sporting, etc., desejando acompanhar os craques do amanhã e que já hoje são fortes apostas nos clubes que representam, podendo daqui a poucos anos brilhar ao mais alto nível», realçou André Gomes, para quem «este é um torneio da cidade e dos portimonenses e, por isso, fazemos questão que todos estejam envolvidos».

Na sua intervenção, o vereador na Câmara Municipal com o pelouro do Desporto, João Gamboa, lembrou que «Portimão teve um ponto alto aquando da Cidade Europeia do Desporto 2019, no sentido de consolidar a nossa posição de palco para grandes eventos, nomeadamente de amplitude nacional e internacional», referindo ainda que «este torneio em particular, para além de contribuir para o combate à sazonalidade, tem o dom de incentivar os jovens a praticar desporto por iniciativa de um clube da terra».

«Na atual revisão do Plano Diretor Municipal, estamos muito atentos à colocação de mais espaços disponíveis para infraestruturas desportivas, até porque há uma crescente procura a todos os níveis, não só em termos de associativismo e de competição, mas também com o significativo aumento do número de habitantes, em contraciclo com o resto do país», disse o autarca, ao sublinhar que «sabemos que a cidade está a crescer, sabemos que estamos a ser atrativos para quem vem de fora, e por isso devemos estar à altura das necessidades».

Observadores dos melhores clubes

A segunda edição do U14 Portimão International Cup terá a participação de clubes de Inglaterra, Países Baixos, Alemanha, Dinamarca, França, Itália, Polónia, Estados Unidos, Finlândia, Escócia, Egito, Lituânia e Portugal, com destaque para a Juventus, detentora do troféu, RB Leipzig, Paris Saint-Germain, Liverpool FC, Everton, Crystal Palace, Dundee United ou New York City FC, sem esquecer o Benfica e o Portimonense, entre outras.

Também são esperados observadores de algumas equipas de relevo nacional e internacional, que seguirão atentamente a prestação das centenas de jovens promessas internacionais e nacionais em atividade, numa organização do Portimonense Sporting Clube e da empresa Live Adventure, com apoio do Município de Portimão.

Coordenadas do torneio

U14 Portimão International Cup

28, 29 e 30 de outubro de 2022

Locais dos jogos:

Centro de Formação Campo Major David Neto

Campo Sintético do Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande

Horários das partidas e acessos aqui.