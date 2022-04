Poiares Maduro participa em conferência organizada pela AHETA

Conferência será de acesso gratuito.

A AHETA realiza no dia 6 de maio, sexta-feira, às 16h30 horas, uma conferência subordinada ao tema «Portugal e o futuro: Como introduzir o futuro no presente», proferida por Miguel Poiares Maduro, a ter lugar no Vila Vita Parc Algarve.

Miguel Poiares Maduro é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e doutorado com distinção no Instituto Universitário Europeu. É especialista em Direito Constitucional e em Direito da União Europeia.

Poiares Maduro foi advogado-geral no Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, professor de Direito e diretor do Global Governance Programme no Instituto Universitário Europeu de Florença, até à sua nomeação como Ministro.

Recentemente, integrou um grupo de alto nível europeu para a liberdade e pluralismo na Comunicação Social, onde foi o único português a integrar a equipa, e cujo Relatório, denominado Uma Comunicação Social Livre e Pluralista para Sustentar a Democracia Europeia, foi divulgado em Janeiro de 2013.

A anteceder a conferência, serão assinados protocolos de colaboração entre a AHETA e empresas ligadas ao setor do turismo. A participação na iniciativa é gratuita, mas sujeita a confirmação através de e-mail.