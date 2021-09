«PLACE fitness center» leva exercício físico às empresas de Faro

Ginásio, que se destaca pelo seu foco no treino funcional, traz uma novidade às empresas de Faro: a possibilidade de todos os seus colaboradores terem treinos com especialistas em atividade física, no seu local de trabalho, ou até no exterior.

A ideia surgiu no início do mês de agosto com um objetivo muito concreto: «inovar e trabalhar mais em conjunto com a empresa, para que seja algo dinâmico», diz ao barlavento Eduardo Vilas-Boas, diretor do ginásio.

Assim, dentro do pacote que o Place já tinha para as empresas parceiras, onde os colaboradores já usufruiam de vantagens, entra agora a grande novidade. «Passamos a deslocarmo-nos às próprias empresas para fazer lá os treinos», explica Vilas-Boas.

Como funciona? Totalmente personalizável. Basta a empresa definir o que quer: o tipo de treino, se necessita de material, o local (na empresa ou num espaço exterior), quantas vezes por semana e qual o número de colaboradores a treinar.

Trata-se de uma ideia que surgiu por parte do gabinete de marketing do Place, devido também à pandemia da COVID-19. «Já temos alguma experiência de fitness e esta vontade já tem algum tempo. Neste momento, um dos focos principais do ginásio, para nos destacarmos, não é de todo termos as salas muito cheias, mas sim poder levar o nosso serviço, a qualidade dos nossos personal trainers (pt) e dos treinos outdoors a outros sítios, porque nem todas as pessoas se sentem ainda confortáveis para vir ao ginásio», afirma Miriam Marques, coordenadora.

E parece que ter treinos em equipa, tem uma série de vantagens para a produtividade laboral. «A ideia é que a entidade patronal inclua essa hora de exercício no horário laboral. Cada vez mais se fala na importância do exercício físico – algo que claro que defendemos – e no estilo de vida saudável. Pretendemos cada vez mais passar esta imagem às empresas, do quanto é importante, não só para a produtividade laboral, a nível de foco, a nível de mobilidade e postura. A maior parte das empresas tem pausas de 15 minutos, mas o que queremos é cativar as pessoas e passar a imagem de que é necessário haver uma pausa maior no trabalho. Não precisa ser uma hora, pode ser meia hora ou 40 minutos», explicita Marques.

Já segundo Vilas-Boas, «queremos que as pessoas ganhem um maior foco no seu trabalho. Isto proporciona melhor ambiente na equipa, maior produtividade laboral e permite que mesmo quem não tem possibilidade de se deslocar ao ginásio, possa conhecer o nosso trabalho e não deixe de treinar».

Além disso, também o tipo de treinos, a serem dados por um dos nove pt’s do Place pode ser personalizável ao critério da empresa. «O geral será mais trabalho de equipa, jogos, circuitos e algo que possa melhorar as relações entre os trabalhadores, e não tanto exercícios individuais. Pode ser focado na ergonomia, nas posturas, alongamentos (pilates, yoga) e se for preciso material como tapetes, pinos, cordas ou elásticos, os pt’s levam do ginásio», refere o diretor.

E no caso de a entidade patronal não ter espaço físico para se realizarem os treinos, há sempre a possibilidade de os mesmos serem feitos ao ar livre. Segundo Miriam Marques, «Faro tem bons sítios para se fazer exercío na rua como o Parque Ribeirinho e a zona do Cais Comercial. Se houver essa procura, conseguimos fazer gestão de horário, temos recursos humanos e estamos disponíveis».

Outra das opções, é a possibilidade dos treinos serem dados online, de forma a que ninguém se tenha de deslocar. Para mais informações basta contactar o Place através do telefone 289 822 362.