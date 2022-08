«Pet Solution» é o novo hotel e creche canina de Faro

Inaugurou em julho e reúne, no mesmo espaço, diversos serviços: loja, banho, tosquia, creche, hotel e até pet sitting.

«Tudo para o seu cão». É este o lema que define a Pet Solution, o novo espaço que nasceu no número 3 da Rua D. João de Castro, em Faro. O conceito é simples, mas muito útil para quem é tutor de um cão, pois, até ao momento, não existia uma oferta do mesmo género na capital algarvia.

Quem o garante ao barlavento é Raquel Gomes, 39 anos, empreendedora e natural do Rio de Janeiro, no Brasil. «Vim viver para Faro em 2019. Como tenho uma cadela, comecei a perceber a dificuldade que existia em conseguir encontrar um sítio onde lhe pudessem dar banho, sem ter de esperar uma semana, duas, ou até um mês. Comecei por estudar o mercado e percebi que em todos os locais era igual. Como não encontrei formação presencial, regressei ao Brasil para fazer um curso intensivo de banhos e tosquia. As aulas eram de segunda a sexta, de manhã até ao fim do dia, todas práticas e numa escola especializada na matéria. Ainda acabei por fazer outras formações, até mais vocacionas para o comportamento canino, e percebi que existia uma grande procura, principalmente por hotéis. Quando voltei para o Algarve, juntei-me ao meu sócio Alexandre Gomes e começámos a desenhar este projeto. Encontrei este espaço e percebi de imediato que era perfeito para juntar todos os serviços e ainda criar o primeio hotel e creche canina da cidade».

Nasceu, assim, a 16 de julho, a Pet Solution. As primeiras semanas foram dedicadas apenas à loja, banhos e tosquias, mas é já desde dia 16 de agosto que os serviços ao domicílio, o hotel e a creche se encontram a funcionar em pleno. «Aqui, o tutor consegue encontrar tudo o que precisa para o seu cão. Na loja temos diversas rações, indicadas para todas as idades, várias situações clínicas e raças. Também há acessórios como trelas, coleiras, inúmeros brinquedos e até roupa. Depois temos a zona de banho e tosquia. No andar de cima fica o hotel, com as diversas boxes e a zona de recreio», explica a responsável.

Mas não só, na Pet Solution há ainda soluções para aqueles tutores que preferem que o cão não saia da zona de conforto. «Temos pet sitting, onde nos deslocamos à casa das pessoas, o dog walking, para passeios, taxi dog, para qualquer viagem que seja necessária e ainda podemos encomendar rações e/ou produtos e levar à casa do cliente. Além disso, temos a nossa veterinária parceira que dá consultas ao domicílio e a Andreia Afonso, especialista em comportamento canino. No fundo, fazemos tudo pelo cão e essa é a nossa identidade», assegura a empreendedora.

Já no hotel e na creche, a responsável é Carina Silva, que conta com vários anos de experiência com cães. De acordo com a proprietária, «a ideia é que estejam sempre a fazer atividades: brincadeiras entre eles, caça ao tesouro, dinâmicas sensoriais, jogos com cordas e bolas, etc. Depois há sempre dois ou três passeios por dia. Isto é comum a todos. Depois, o cão que estiver no hotel, durante a noite é colocado na box e será sempre acompanhado de música ambiente, neste caso ruído branco, que é indicado para o sono. Além disso, temos aromaterapia de lavanda e camomila, que os ajuda a relaxar, e monitorização 24 horas por câmara. Desta maneira, conseguimos garantir que passam a noite descansada e em segurança», refere.

E todos os cães podem frequentar o espaço? A resposta é positiva, mas há pré-requisitos que precisam de ser cumpridos, sendo que a lotação máxima são 10 cães em simultâneo. «Fazemos sempre um diagnóstico inical com o tutor e o animal para perceber se o cão tem alguma doença, alergia, qual o seu comportamento e quais as suas preferências. Para o hotel, creche e serviços ao domicílio não permitimos cães agressivos, pedimos que sejam esterilizados, que tenham as vacinas em dia, que possuam seguro de responsabildade e que sejam desparasitados», enumera. Este último, um fator ainda mais relevante quando se trata de um banho ou tosquia, principalmente em cães de porte grande ou de pêlo comprido.

«O tempo que demoramos com cada um deles no banho é muito variável, pode ser 30 minutos ou três horas. Por exemplo, cães com pêlo muito denso, como os Golden Retriever, demoram mais porque é necessário garantir que o pêlo fica 100 por cento seco, caso contrário podem apanhar otites, fungos na pele ou dermatites. Para esses cães, o ideal seria fazerem a manutenção do pêlo uma vez por semana, caso não sejam escovados frequentemente em casa. Se for um animal de pêlo curto, diria que uma vez por mês é suficiente. Tudo varia consoante a sua rotina, se tem muito contacto com a rua, ou se é um cão de apartamento», esclarece Raquel Gomes.

E apesar de se tratar de um espaço muito recente na cidade, a procura pelos serviços parece ser elevada. De acordo com a empreendedora, «há muitas pessoas que precisam porque há pouca oferta. Depois estamos numa zona altamente turística e os tutores querem passear descansados e saber que os seus cães estão em segurança e a divertirem-se».

Para o futuro, a Pet Solution de Faro pretende ser o primeiro passo de uma marca que estará presente em vários pontos do país. «Queremos expandir, chegar a Lisboa e até ter um hotel com um espaço maior. Se formos tendo procura, a ideia é também fazer tosquias a gatos e adicionar à loja acessórios e produtos para os felinos. O objetivo é que este seja só o primeiro espaço» da marca.

A Pet Solution está aberta ao público das 09h00 às 18h00, sendo que os serviços de hotel, creche e domicílio sofrem alterações consoante as necessidades dos tutores.

Quanto a preços, todos eles são variáveis de acordo com o animal, mas o banho começa nos 10 euros, com tosquia é a partir dos 23 e um dia na creche são 18.

Para o hotel os preços diários são 25 euros e já incluem todas as atividades. Serviços de dog walking e pet sitting iniciam nos sete euros. Há ainda vários pacotes que podem ser adquiridos.

Como campanha de lançamento, durante este mês está a decorrer uma promoção, em que uma hora de pet sitting tem o custo de 20 euros e ainda são oferecidos 30 minutos extra.

Para consultar mais informações, efetuar reservas ou fazer encomendas, basta consultar as redes sociais (@petsolution.pt), o site, contactar via e-mail ou por telefone (289 821 609 / 963 725 733.