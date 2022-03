Passadiço de acesso à Praia de Faro já tem nova iluminação

Introdução de 350 novos projetores LED garantem segurança na circulação de pessoas, a pé ou de bicicleta.

O passadiço de acesso à Praia de Faro já tem em funcionamento a sua nova iluminação, composta por 350 novos projetores LED que permitem agora uma boa visualização do deck e garantem a segurança na circulação das pessoas, a pé ou de bicicleta, durante todo o dia.

A empreitada, adjudicada pelo município à empresa Algarpower,Lda por um valor global de 97.515,44 euros e um prazo de execução de 90 dias, baseou-se na instalação destes projetores, encastrados nos pilares da estrutura de madeira do passadiço, a uma cota de cerca de 90 centímetros acima do deck.

O passadiço de acesso à Praia de Faro foi concluído em 2016, a par do parque de estacionamento exterior com cerca de 1.000 lugares, numa intervenção da Sociedade Polis Ria Formosa avaliada em cerca de 1,5 milhões de euros, incluindo uma comparticipação da Câmara Municipal de Faro.

Agora, considera a autarquia, «esta infraestrutura volta a contar com uma iluminação melhorada, constante e completamente funcional, que contribui para uma boa perceção do caminho e resulta num cenário agradável e convidativo ao passeio das pessoas, sejam peões ou ciclistas, no acesso a uma das principais zonas balneares e turísticas do concelho».