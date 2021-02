Parque Ribeirinho de Faro passa a ter passeio Fernando Silva Grade

Parque Ribeirinho de Faro passa a ter passeio chamado Fernando Silva Grade.

Faro atribui mais quatro topónimos à cidade. Medida tem em vista a atualização e regularização de arruamentos sem toponímia e a reorganização de outras situações identificadas pelos serviços.

O município de Faro deliberou, na sua reunião de câmara de 1 de fevereiro, no seguimento do levantamento que os serviços da autarquia realizam continuamente e em conformidade com as sugestões da Comissão Municipal de Toponímia, reunida no passado dia 24 de junho, aprovar quatro novas atribuições toponímicas na cidade (União de Freguesias de Faro):

«Passeio Fernando Silva Grade» – Este novo topónimo, situado no Parque Ribeirinho, homenageia um ilustre farense, falecido em setembro de 2019, Fernando Silva Grade. Biólogo de formação, foi um conceituado artista plástico e um ativista ambiental, defensor de causas cívicas e acérrimo defensor do património cultural e arquitetónico algarvio e farense. A Câmara de Faro agraciou-o com a medalha de mérito grau ouro em 2018, no seu dia da Cidade, 7 de setembro e vem agora perpetuar, com esta atribuição, o seu nome e a nobre causa que abraçou.

«Travessa da Penha», arruamento que liga a Estrada da Penha à Rua Jornal «O Algarve» e que não tinha qualquer designação. Esta atribuição, proposta pelos serviços da autarquia, foi validada pela Comissão Municipal de Toponímia, na reunião de 24/06/2020.

«Beco da Horta do Ferragial», situado na rua Eng.º Aboim Sande Lemos. Nesta zona da cidade, conhecida como a Horta do Ferragial, nenhum arruamento perpetuava esta memória do sítio, pelo que se considerou útil a atribuição deste topónimo. Esta atribuição foi igualmente proposta pelos serviços da autarquia e validada pela Comissão Municipal de Toponímia, na sua última reunião.

«Passeio dos Poetas»- Por proposta da Comissão Municipal de Toponímia, foi atribuída esta designação a um dos arruamentos do Parque Ribeirinho (o passeio tem continuidade com o Passeio Fernando Silva Grade), por forma a homenagear grandes autores portugueses, com especial destaque para autores algarvios. Pretende-se a futura colocação, em suportes a definir, de extratos de poemas destes autores.

Nota: a titulação original desta notícia não estava correta e foi corrigida. Aos nossos leitores, as nossas desculpas.