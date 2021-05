Parque Natural Marinho do Recife do Algarve apresentado ao governo

O governo recebeu hoje a proposta para a criação de uma Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário (AMPIC): o Parque Natural Marinho do Recife do Algarve – Pedra do Valado.

A Fundação Oceano Azul e o Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve (CCMAR – UAlg) entregaram hoje ao governo uma proposta com vista à criação de uma Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário (AMPIC) no Algarve: o Parque Natural Marinho do Recife do Algarve – Pedra do Valado.

Esta proposta inédita foi construída através de um processo participativo, ao longo de quase três anos, envolveu mais de 70 entidades e é baseada numa sólida fundamentação científica.

Na zona costeira dos municípios de Albufeira, Lagoa e Silves, situa-se o maior recife rochoso costeiro do Algarve, um ecossistema ímpar no continente português, que beneficia de condições naturais que favorecem uma biodiversidade marinha e produtividade únicas. Encontram-se aqui perto de 900 espécies, 12 das quais novas para a ciência.

Tendo sido alertados por entidades locais sobre a necessidade de proteger simultaneamente este recife e a pequena pesca artesanal, a Fundação Oceano Azul e o Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, com o envolvimento da Associação de Pescadores de Armação de Pera, dos municípios de Albufeira, Silves e Lagoa, e da Junta de Freguesia de Armação de Pera, promoveram e dinamizaram um processo participativo com o objetivo de proteger e valorizar este recife.

Este processo participativo decorreu ao longo dos últimos dois anos e contou com o envolvimento ativo de associações da pesca profissional e lúdica, representantes de empresas marítimo-turísticas, administração regional, local e central, centros de investigação científica, federações desportivas, autoridade marítima, agrupamentos de escolas, organizações não-governamentais e associações empresariais.

Foram realizadas seis sessões presenciais, mais de 60 reuniões bilaterais, e uma sessão final de apresentação da proposta de zonamento e das bases para o regulamento desta área marinha protegida.

«Em 2018 lançaram-se as bases para a criação de uma Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário (AMPIC), suportada por sólida fundamentação técnica e científica e definida através de um processo participativo, inclusivo, construído de baixo para cima que, por um lado, proteja e valorize este capital natural e que, por outro, garanta da melhor forma os interesses e necessidades da comunidade de que dele dependem», explica Jorge Gonçalves, investigador do CCMAR-UAlg.

«O resultado final deste processo é uma proposta cientificamente sustentada, que incorporou até ao limite as solicitações dos diferentes interesses, logo o mais consensualizada possível», acrescenta.

O Parque Natural Marinho do Recife do Algarve situa-se entre o Farol da Alfanzina e a Marina de Albufeira, e estende-se até aos 50 m de profundidade, totalizando 156 km2.

«Nunca foi tão urgente proteger o oceano e criar ferramentas de conservação sendo que Portugal, detentor de uma das maiores zonas económicas exclusivas da União Europeia, tem o dever de, não só acompanhar as questões e temáticas associadas à sustentabilidade do oceano, como promover a sua concretização, podendo ter, até, um papel fundamental na liderança destas questões a nível internacional», refere Tiago Pitta e Cunha, CEO da Fundação Oceano Azul.

Tiago Pitta e Cunha acrescenta que «as áreas marinhas protegidas, quando devidamente desenhadas e implementadas, produzem mais peixes, peixes maiores e sustentam uma maior diversidade de espécies. Por sua vez, podemos ter uma atividade económica mais valorizada, com maior retorno para a pesca, um turismo mais sustentável, valorizando os territórios, as atividades e os produtos do mar».

A proposta hoje apresentada ao governo traduz a vontade inequívoca da comunidade algarvia na criação de uma Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário.

Saiba mais sobre o Parque Natural Marinho do Recife do Algarve – Pedra do Valado aqui.