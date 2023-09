Requalificação paisagística do Parque da Juventude de Portimão e área Radical serão uma realidade em 2024.

O Parque da Juventude encerra ao público amanhã, domingo, dia 2 de outubro, para que seja iniciada a requalificação deste equipamento de lazer e a construção do novo parque radical.

Este espaço verde com cerca de 15000 metros quadrados (m2) sofrerá uma requalificação profunda, tornando-o mais atrativo, com novas áreas fruição, de desporto informal e acessível a todos os cidadãos.

A autarquia preparou um vídeo explicativo das principais beneficiações que serão efetuadas no parque.

A obra contempla a recuperação dos espaços verdes e caminhos existentes e a construção de um passadiço e de uma torre de vigia, situada no ponto mais alto do parque. Serão levadas a cabo as requalificações das entradas sul e norte, do parque infantil, da cafetaria, das casas de banho e do lago, que passará a contar com um deck e plantas depuradoras de água. Refira-se que durante a obra os «animais residentes» no parque ficarão na Quinta Pedagógica de Portimão.

Incluídas na empreitada estão, também, a construção de um novo equipamento infanto-juvenil, a instalação de um ginásio ao ar livre, bem como a conversão num novo campo de jogos do espaço onde, antigamente, funcionou o skate park.

A obra irá desenvolver-se ao longo de cerca de 9 meses, período durante o qual o parque ficará encerrado à população, com exceção aos atletas que treinam na pista de BMX, que terão acesso a partir de uma entrada própria.

Durante este período decorrerá também a construção de um novo parque radical, que ficará localizado na pista para carros telecomandados, que será desativada. Refira-se que este parque radical foi alvo de um novo projeto, previamente consensualizado pelos clubes das modalidades, e será executado por uma empresa especializada nesta área.