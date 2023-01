Pais vão fechar Escola Júdice Fialho em Portimão

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Júdice Fialho, em Portimão, vai fechar o estabelecimento escolar.

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Júdice Fialho, em Portimão, informa que está a promover a iniciativa «Hoje não há MESMO Escola!», terça e quarta-feira, dias 17 e 18 de janeiro, entre as 8h00 e as 10h00.

Está marcada uma concentração de pais, alunos e familiares junto às escolas do agrupamento, em manifestação de apoio à luta dos profissionais de educação, docentes e não docentes, e em defesa do ensino público. Além das concentrações, a associação apela à ausência voluntária dos alunos às aulas e à frequência no espaço escolar nas mesmas datas.

A iniciativa decorre de propostas apresentadas, e aprovadas por maioria absoluta, na segunda Assembleia Geral Extraordinária da associação, realizada a 12 de janeiro. Nesta assembleia foram igualmente votadas e aprovadas as seguintes propostas:

Manifestar o apoio da Associação à greve de pessoal docente e não-docente que atualmente se verifica, mas também a sua discordância face aos moldes em que esta está a decorrer;

A realização de um abaixo-assinado destinado à Câmara Municipal de Portimão exigindo que a edilidade cumpra com as suas responsabilidades e competências no âmbito de assegurar as condições de funcionamento necessárias às escolas do nosso agrupamento.

Isto considerando o evidente estado de degradação dos espaços das escolas, a falta de funcionários, a incapacidade de resposta por parte dos espaços de refeição, o assegurar das devidas condições de segurança das crianças nos espaços de lazer, entre muitas outras situações que a associação denunciado ao longo dos últimos anos.

Para mais esclarecimentos, a associação de pais pode ser contactada via email (apaejudicefialho@gmail.com).