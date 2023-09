Ombria escolhe João Richard Costa para líder comercial

Ombria Algarve anuncia a nomeação de João Richard Costa como Chief Commercial Officer (CCO) de resort de luxo.

O Ombria, o novo empreendimento sustentável de luxo localizado no coração do Algarve, com abertura prevista para a primavera de 2024, anuncia a nomeação de João Richard Costa como Chief Commercial Officer (CCO).

João Richard Costa, anteriormente Diretor de Vendas e Marketing do Ombria Algarve, é um líder altamente respeitado e reconhecido, com mais de 18 anos de experiência no mercado de resorts de luxo e empreendimentos residenciais, sete dos quais no Ombria.

Possui um profundo conhecimento de vendas, marketing e comunicação de imóveis residenciais de luxo, incluindo Branded Residences – residências geridas por marcas hoteleiras – em mercados internacionais.

Sob a sua liderança, houve um forte incremento do valor da marca Ombria, desde o seu lançamento em 2016, tendo dado uma especial atenção à construção de uma equipa de Vendas e Marketing talentosa e diversificada.

Liderou o lançamento das vendas das Viceroy Residences at Ombria no mercado nacional e em diversos mercados de todos os continentes, tendo atingido até à data mais de 80 por cento das vendas em planta.

Antes de se juntar ao Ombria, João Richard Costa desempenhou várias funções comerciais de liderança a nível global, nomeadamente em Marrocos, Portugal, Reino Unido e Bélgica.

Nesta sua nova função no Ombria terá a seu cargo todos os aspetos comerciais, com enfoque na geração de receitas, crescimento do negócio e sustentabilidade. Assumirá também um papel de liderança na equipa de gestão e um papel mais alargado no que diz respeito ao desenvolvimento estratégico global do Ombria.

«O João é um líder altamente qualificado com um historial comprovado. Construiu uma equipa de alto desempenho e traz consigo uma vasta experiência em vendas e marketing de imóveis de luxo em diferentes mercados. É a pessoa certa para conduzir o nosso crescimento estratégico e a nossa visão a longo prazo. É com grande prazer que nomeio o João como Chief Commercial Officer do Ombria, e a sua promoção é uma prova da elevada qualidade do talento que temos no Ombria», sublinha Patrick Freeman, CEO do Ombria Algarve.

O Ombria tem vários tipos diferentes de imóveis para venda, incluindo moradias e apartamentos:

Hotel de 5 estrelas ‘Viceroy at Ombria’, com 141 quartos, um spa, instalações de saúde e fitness, 6 restaurantes e bares, clube infantil, um centro de conferências e várias piscinas aquecidas, com gestão do Viceroy Hotel Group;

Campo de golfe de 18 buracos;

As instalações de lazer e entretenimento incluem uma área para agricultura biológica, colheita de mel, observatório astronómico, clube de praia numa das praias próximas, trilhos de montanha e percursos de BTT.

O proprietário e promotor do Ombria Algarve é o Grupo Pontos, uma empresa familiar finlandesa de investimentos.