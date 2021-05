Olhão inaugurou hoje polo do Algarve da Altice Labs

O concelho de Olhão é oficialmente, desde hoje, a sede da Altice Labs na região algarvia.

O polo de Olhão foi inaugurado esta manhã pelo presidente do município, António Miguel Pina, e pelo presidente da Altice, Alexandre Fonseca, durante uma cerimónia que permitiu perceber a importância que está a ser dada às novas tecnologias pelo município olhanense. Foi também assinado um protocolo para o reforço da cobertura de fibra ótica no concelho.

Enquanto o presidente executivo da Altice enalteceu a visão do autarca António Miguel Pina que, «mesmo quando esta descentralização estava no início, disse que Olhão queria fazer parte desta rede de inovação», o edil olhanense destacou a importância do que «a Altice tem feito pelo país que existe fora de Lisboa e Porto. São estas as novas autoestradas que nos ligam ao mundo. E este grande investimento que o grupo Altice tem feito vai para lá de qualquer exigência das entidades reguladoras», referiu o autarca, para acrescentar que «a existência de mais pessoas no interior passa pelo conceito de aldeias tecnológicas e a parceria com empresas como a Altice é determinante», defendeu António Miguel Pina.

«Hoje é um dia muito feliz para nós e acreditamos que o futuro do Algarve passa por investimentos deste tipo», destacou o autarca olhanense antes de descerrar a placa que marcou a inauguração do polo de Olhão da Altice Labs.

Apesar de ter sido inaugurado oficialmente hoje, são já vários os projetos em execução, alguns em parceria com a Universidade do Algarve (UAlg), como por exemplo o tratamento de algoritmos de inteligência artificial de estudo da retina, desenvolvimento de software para soluções na área da saúde e indicadores de telemática rodoviária.

Hoje foi também assinado um protocolo de reforço do investimento em fibra de nova geração ótica da Altice Portugal em Olhão, cuja taxa de cobertura de rede deverá ultrapassar os 80% no concelho. Será assim possível aos habitantes e empresas locais usufruírem de uma rede mais rápida e resiliente e, consequentemente, de uma evolução significativa dos índices de conectividade da região.

O presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, foi de encontro às palavras do edil olhanense, dizendo que a empresa não discrimina os territórios de baixa densidade: «São níveis de excelência de serviço, que cumprem o propósito da Altice de continuar a ser o maior investidor e parceiro dos municípios, contribuindo para o aumento da inclusão social e tecnológica».

Quanto aos laboratórios como o que agora serve o Algarve a partir de Olhão, Alexandre Fonseca reiterou a sua importância: «respondem ao desafio do futuro de Portugal. Esta inauguração é simbólica, na medida em que o nosso trabalho aqui já começou e tem mostrado as sinergias do empreendedorismo e da inovação nesta região».

O responsável máximo da Altice destacou o que a empresa tem feito a nível nacional, levando a inovação tecnológica para fora do seu quartel-general de Aveiro: «Quem nasceu ou optou por fazer a sua vida profissional e familiar fora dos grandes centros tem ao dispor as mesmas oportunidades», defendendo a promoção do talento e do desenvolvimento científico e tecnológico nesta época de revolução digital.

«Temos feito e vamos continuar a fazer este caminho ao lado de todo o país», garantiu Alexandre Fonseca em Olhão.