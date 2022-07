Nove artistas querem colocar Portimão a rir no Humor.PTM

João Baião, Maurício Meirelles, Miro Vemba, Guilherme Fonseca, Ana Garcia Martins, David Cristina, Mónica Vale de Gato, Alexandre Santos e João Dantas compõem cartaz do Humor.PTM – Festival de Comédia de Portimão.

O Grande Auditório do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão recebe nos dias 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de agosto, sempre às 22h00, mais uma edição do Humor.PTM – Festival de Comédia de Portimão.

O evento regressa «depois do sucesso do ano passado», contando com as participações de João Baião, Maurício Meirelles, Miro Vemba, Guilherme Fonseca, Ana Garcia Martins, David Cristina, Mónica Vale de Gato, Alexandre Santos e João Dantas.

As sessões serão às sextas-feiras e sábados, tendo o eclético cartaz do Festival «sido pensado para abranger todos os gostos e garantir muitas gargalhadas».

No primeiro dia, 12 de agosto, terão lugar as atuações de Maurício Meirelles, Guilherme Fonseca e Miro Vemba, ao preço de 20 euros por bilhete.

Maurício Meirelles é um humorista e apresentador brasileiro. Foi integrante da banda Renatinho, com os humoristas Tatá Werneck e Murilo Couto, onde tocava guitarra e, em 2007, iniciou a sua carreira no stand-up comedy.

Guilherme Fonseca, seja como humorista, argumentista ou apresentador, já fez um pouco de tudo. Define-se como «uma pessoa que acredita tanto em Deus como na Segurança Social». Faz stand-up comedy desde 2006, já apresentou programas no Canal Q e na SIC Radical e fez parte de sucessos televisivos como DDT – Dono Disto Tudo, 5 Para a Meia-Noite e Cabaret da Coxa, estando atualmente na equipa do programa Isto é Gozar Com Quem Trabalha.

Quanto a Miro Vemba, integra a nova geração de humoristas angolanos e tem vindo a conquistar a atenção do público, não só através dos espetáculos ao vivo, como também na internet. Vem de uma família de humoristas onde também os irmãos, Nelson e Gilmário Vemba, dão cartas no stand-up, sendo que identifica o irmão Gilmário como a sua «maior referência».

No dia seguinte, 13 de agosto, Mónica Vale de Gato abrilhantará o espetáculo «Demasiado», cujos ingressos custam 12 euros.

A 19 de agosto, Ana Garcia Martins, autora do blog «A Pipoca Mais Doce», leva a Portimão o espetáculo «Pijaminha de Cenas», juntando-se a David Cristina, humorista nascido e criado na cidade portimonense.

Depois de outras experiências do género a solo, ambos lançaram o «Pijaminha de Cenas, «o primeiro podcast cujo tema é não ter tema. Aqui fala-se de tudo e mais de um par de botas». O espetáculo terá um preço de 18 euros por bilhete.

No dia 20 de agosto será a vez de subirem ao palco Alexandre Santos, João Dantas e ainda um convidado surpresa, cuja identidade está envolta em sigilo.

Alexandre Santos deu os primeiros passos na comédia no YouTube e já conta com mais de 560 mil seguidores nessa plataforma e outros 320 mil no Facebook.

É o comediante responsável pelos filmes «Balas e Bolinhos» e «O Estrondo», que conta com mais de dois milhões de visualizações no YouTube. A sequela «O Estrondo II», três dias após a estreia em 2013, já tinha alcançado meio milhão de visualizações.

Por seu turno, João Dantas começou a sua carreira com a presença no Pi100Pé, de Fernando Rocha, e desde aí não tem parado com atuações em todo o país, tendo pisado alguns dos palcos mais emblemáticos e contabilizando várias presenças no Pi100Pé e também no Levanta-te e Ri. Os ingressos custam 16 euros.

Por fim, os espetáculos de 26 e 27 de agosto, ao preço de 20 euros por unidade, estarão a cargo de João Baião, que levará ao TEMPO os «Monólogos da Vacina».

Sinónimo de alegria, energia e boa disposição, todos estes elementos serão refletidos no espetáculo que Baião idealizou e que mais não é do que um monólogo que rapidamente passa a uma eletrizante sequência de diálogos, coreografias, canções e cenas recheadas de humor e temas atuais.

Tudo isso estará envolvido numa cenografia contemporânea, pensada para se adaptar a cada número, criando um novo espaço cénico a cada cena, numa autêntica explosão de luz, vídeo e dança.

«Monólogos da Vacina» conta com um elenco de bailarinos e atores queridos do grande público, como são os casos de Cristina Oliveira, Mané Ribeiro, Susana Cacela e Telmo Miranda.

Os bilhetes para cada uma das sessões estão à venda online, na bilheteira do TEMPO, aberta de terça-feira a sábado entre as 13h00 e as 18h00 e nas noites do espetáculo até ao seu início, e ainda nos locais habituais aderentes da BOL, como lojas FNAC, Worten, CTT, Pousadas da Juventude, El Corte Inglês, Note! e Rede Serveasy.