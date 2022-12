Nova presidência da EuroAAA alinha em objetivos comuns

José Apolinário, ocupará uma das vice-presidências da Eurorregião Alentejo – Algarve – Andaluzia (EuroAAA), nos próximos dois anos.

As presidências da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve e da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve participaram no conselho da Eurorregião Alentejo – Algarve – Andaluzia (EuroAAA), que teve lugar na segunda-feira, dia 12 de dezembro, no Salón de los Espejos del Palacio de San Telmo, em Sevilha, durante o qual foi efetuada a transição da presidência. Nos próximos dois anos será responsabilidade do presidente da CCDR Alentejo, António Ceia da Silva.

António Miguel Pina, autarca de Olhão e presidente da AMAL, sublinhou o empenho dos municípios algarvios na melhoria das ligações transfronteiriças, em especial na defesa da ligação ferroviária entre Sevilha, Huelva e Faro, e na sua interligação a Lisboa, mas também da Ponte Internacional Alcoutim -Sanlúcar de Guadiana.

Por sua vez, Juan Manuel Moreno, presidente da Junta de Andaluzia, prestou contas sobre os trabalhos desenvolvidos durante o seu mandato. Afirmou a necessidade das três regiões somarem esforços junto dos respetivos governos para conseguirem os investimentos necessários para a ligação ferroviária de alta velocidade, levando o AVE de Sevilha a Faro. Para o autarca espanhol, este corredor ferroviário atlântico «é vital para o crescimento económico e social da Eurorregião, assim como para a coesão com o resto da Península e com a Europa».

Nestes dois anos de mandato, Juan Manuel Moreno destacou a aprovação do novo Convénio de Cooperação Transfronteiriça, no contexto do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 (POCTEP), a aposta na especialização inteligente e do crescimento através dos investimentos em inovação, tecnologia de vanguarda e digitalização em áreas fundamentais como o meio ambiente, energias limpas e renováveis, economia azul, prevenção e combate aos incêndios florestais ou infraestruturas competitivas e sustentáveis, com projetos que superam os 109 milhões de euros.

A comitiva algarvia integrou ainda os vice-presidentes da CCDR Algarve, José António Pacheco e Elsa Cordeiro, e os autarcas de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves e Paulo Paulino, presidente e vice-presidente da Câmara Municipal, respetivamente. Durante o próximo biénio, o presidente da CCDR Algarve, José Apolinário, ocupará uma das vice-presidências da Eurorregião.