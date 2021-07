Nova pista de BMX de Quarteira quer atrair eventos internacionais

Espaço foi inaugurado por Vítor Aleixo.

A Câmara Municipal de Loulé inaugurou na quarta-feira, dia 7 de julho, a pista de BMX de Quarteira, num investimento «que vem fortalecer o papel desta modalidade num concelho marcado pelo ecletismo desportivo», assegura o executivo.

Segundo a edilidade, a nova infraestrutura terá «condições de excelência que poderão atrair treinos e estágios de atletas estrangeiros, assim como eventos internacionais».

Em conjunto com Portimão, que viu recentemente remodelada a sua Pista de BMX, Quarteira poderá passar a ser o destino para muitos atletas do centro da Europa.

«O Algarve tem duas pistas de topo, o que é importante para trazer atletas internacionais para treinar e estagiar. Os franceses, holandeses e alemães estão todos a ir para o sul de Espanha (Alicante) e nós estamos a tentar criar aqui um núcleo para trazer esses atletas para cá», explicou Dário Piedade, presidente do Clube Asas da Cidade – BMX Team que marcou presença na inauguração do equipamento.

Por sua vez, Vítor Aleixo, presidente da Câmara de Loulé, relembra «o compromisso de Loulé com o desporto», que teve o reconhecimento com a chancela de Cidade Europeia do Desporto em 2015.

«Temos um movimento desportivo massificado e somos um concelho democrático do ponto de vista do acesso a quem quer praticar desporto, em quase todas as modalidades. O BMX fica a ser mais uma delas porque as condições existentes agora são excecionais», declara o autarca.

Para já, está prevista a realização em Quarteira do campeonato regional, taças regionais e a possibilidade da pista receber a final da Taça de Portugal, nos dias 3 e 4 de outubro.

Caso a situação pandémica o permita, até ao final do ano, no inverno, o clube de Quarteira pretende realizar uma prova internacional e convidar atletas estrangeiros para conhecerem esta infraestrutura.

Quarteira é, desde há várias décadas, uma terra com forte tradição no BMX, que teve a sua génese nos idos anos 90, com a criação do então Radical Juventude de Quarteira.

Entretanto, o clube foi reestruturado em 2007, passando a formar muitos talentos, contando já com diversos campeões nacionais em todas as categorias, vice-campeões do mundo e campeões da Europa. Atualmente tem o maior número de atletas de BMX a nível nacional – uma média de 55 por ano.

No entanto, desde 2015 que a pista existente, localizada junto ao Estádio Municipal de Quarteira, não satisfaz os atletas e praticantes de BMX, uma vez que, devido às suas dimensões, que não reúnem todas as condições de segurança para os praticantes, deixou de poder receber algumas provas. Já esta nova pista, marcada pela inovação, vai ao encontro das atuais exigências das entidades oficiais da modalidade.

O traçado radical e competitivo que se prolonga por 420 metros foi certificado pela Federação Portuguesa de Ciclismo, podendo assim acolher provas de âmbito nacional e internacional de BMX nas diversas categorias.

Localizado ao lado de dois bairros sociais – a Abelheira e a Amendoeira – o equipamento agora inaugurado será também um fator de inclusão social para os jovens que aí vivem.

O Asas da Cidade «tem vindo a realizar um importante trabalho ao nível da ação social, disponibilizando bicicletas a todas as crianças e jovens que queiram iniciar-se no BMX e integrar a formação» do clube.

«Era uma coisa que encheria o nosso coração de alegria, até porque o desporto é importante para a boa formação dos jovens», concluiu Vítor Aleixo relativamente a esta aproximação dos moradores dos bairros à modalidade.