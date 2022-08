Nova escadaria da Praia do Peneco marcou Dia do Município em Albufeira

«Ética, Gratidão e Reconhecimento» foram as palavras que dominaram as comemorações deste ano do Dia do Município, feriado municipal instituído em 1977, por deliberação camarária de 15 de junho desse ano, celebrando a data da doação da Carta de Foral a Albufeira, por D. Manuel I, no ano de 1504.

O momento alto deste programa que teve lugar no sábado, dia 20 de agosto, no período da tarde: a inauguração das obras de Preservação e Conservação da Escadaria e da Arriba da Praia do Peneco, investimento superior a 1,5 milhões de euros (1.790.097,18, euros com IVA incluído).

Trata-se de uma obra que «era urgente executar, com vista a garantir a segurança de todos os que frequentam a Praia do Peneco, a mais icónica praia da frente urbana da cidade», contribuindo «para a proteção ambiental, a valorização paisagística das zonas costeiras e a sustentabilidade e qualificação das atividades económicas da zona envolvente», sublinhou José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, após a visita técnica da obra, que foi acompanhada por uma técnica da autarquia e por um representante da Teixeira Duarte, empresa responsável pela execução da obra.

De realçar que a obra foi apoiada por fundos comunitários no valor de 499.980,63 euros, ao abrigo do FEAM – Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas – Programa Operacional Mar 2020 e Portugal 2020.

A intervenção, de enorme complexidade técnica, teve início em outubro do ano passado e integrou a melhoria da acessibilidade existente na escadaria de acesso à praia, a estabilização das arribas confinantes, a reabilitação da escadaria existente, a melhoria da iluminação pública que havia no local, a execução de uma passadeira pela praia, entre o elevador e a escadaria, bem como a execução de equipamentos de apoio, tais como lava-pés e chuveiros. Foram ainda colocados bancos, bebedouro e papeleiras, no percurso de acesso à praia.

A cerimónia, que teve início com o descerrar da placa comemorativa, contou com a presença de membros do executivo camarário, deputados e presidente da Assembleia Municipal, presidentes das juntas de freguesia do concelho, autoridades civis, militares e religiosas, associações culturais e desportivas locais, do presidente da CCDR Algarve e do diretor da APA – Agência Portuguesa do Ambiente e também de muitos populares, que fizeram questão de assistir a este «momento marcante na vida do concelho».

Antes, pela manhã, o Salão Nobre acolheu todos os que não quiseram deixar de estar na Cerimónia de Reconhecimento a onze instituições do concelho, pelo trabalho relevante que desenvolveram na resposta à COVID-19.

José Carlos Rolo afirmou que «em Albufeira tivemos bons exemplos de quem se guiou por uma ética irrepreensível, no sentido de debelar e contrariar um monstro invisível, crescente, com a morte na boca a toda a hora. Pessoas como nós partiram. Deram a esse monstro o nome de COVID-19, que infelizmente, ainda anda entre nós».

Albufeira não foi, comparativamente a outros concelhos, «dos casos mais severos de devastação», disse ainda, «mas registou muita dor. E ainda regista. E pior seria, se não fosse a abnegação de homens e mulheres que ao abrigo das instituições onde se encontram, tivessem colocado a sua vida atrás da vida de todos os outros. Somos muito afortunados por termos entre nós pessoas como estas», referiu Rolo.

O autarca reforçou as suas declarações reconhecendo que «a relevância do trabalho das pessoas em nome das suas instituições é de vasto alcance e honra-nos a todos».

«De tudo quanto se diga que foi feito, creia-se que foi feito muito mais: não foi só o transporte de pessoas para os centros de saúde e hospitais. Foi o garantir que não faltava pão à mesa de ninguém, nem medicamentos, nem uma palavra amiga, nem o momento lúdico. Foi o garantir do cumprimento das despesas correntes, para que não se assistisse a um acumular crescente de preocupações. Foi o garantir da higienização de espaços públicos, foi a vigilância e a fiscalização dos locais públicos e privados, foi, em suma, a construção diária de um escudo contra o avanço da peste do novo século», concretizou José Carlos Rolo.

«Não precisamos de ligar a televisão para assistir à façanha de falsos heróis. Os verdadeiros heróis existem e estão aqui», rematou ainda, numa declaração que mereceu imensos aplausos.

Internamente, o presidente da Câmara realçou o papel do Serviço Municipal de Proteção Civil, responsável por estabelecer o diálogo com todas instituições. Na sua intervenção o autarca não esqueceu os restantes trabalhadores do município, sublinhando «o seu empenho e dedicação, através da realização de trabalho que ninguém viu, mas que foi feito, muitas das vezes com grande sacrifício dos próprios e das suas famílias».

Francisco Oliveira, presidente da Assembleia Municipal de Albufeira, encerrou a cerimónia, realçando que as entidades que foram reconhecidas pelo município «representam o que de mais nobre há em termos de associativismo». Albufeira «teve o apoio de várias entidades e de várias unidades orgânicas do município que ajudaram no combate à pandemia. A solidariedade e o apoio devem ser feitos com discrição, longe dos holofotes», considerou.

Foram agraciadas as seguintes organizações: Centro Paroquial de Paderne; Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, Centro de Saúde de Albufeira, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, AHSA – Associação Humanitária Solidariedade de Albufeira, Guarda Nacional Republicana de Albufeira, Conferência de São Vicente de Paulo, Conferência de S. José de Ferreiras, Fundação António Silva Leal, C.A.S.A – Centro de Apoio aos Sem-Abrigo – Delegação de Albufeira e Serviço Municipal de Proteção Civil de Albufeira, faltando ainda reconhecer a Cruz Vermelha Portuguesa – Centro Humanitário de Silves Albufeira.

Os festejos também aconteceram pela noite dentro com o concerto de Mariza, que teve lugar na Praça dos Pescadores, a partir das 22h30, e contou com «mais de 40 mil pessoas na plateia», segundo a autarquia. Seguiu-se um espetáculo piromusical com fogo-de-artifício.

O programa de Comemorações já tinha arrancado no dia 12 de agosto, com a Cerimónia de Distinção de 62 Jovens de Mérito do concelho e a inauguração da Exposição «Cores e Formas dos Nossos Artistas», na Galeria de Arte Pintor Samora Barros.

No dia 19, teve lugar a atividade desportiva «Caminhadas ao Luar» e o espetáculo juvenil dos «BRK», com criadores de conteúdo para a rede social TikTok, numa demonstração de dança com coreografia e participação especial de Cifrão e da sua crew, numa fusão com o talento local dos albufeirenses Soul Dance. Rafael Santos, Leonor Filipa e Rodrigo Alves são jovens que ficaram famosos pela dança e que, em conjunto, têm um total de mais de 2.5 milhões de seguidores nas redes sociais.

As comemorações terminaram a 21 de agosto, com a 16ª Prova de Mar, na Praia dos Pescadores. O evento, organizado pelo Futebol Clube de Ferreiras, contou com o apoio do Município de Albufeira e integrou a realização da 5ª Prova de Promoção (250m), a 7ª Prova de Divulgação (800m) e a Prova Principal (2000m), com a entrega de prémios na Praia dos Pescadores.