Noélia Jerónimo promove sabores do Algarve a bordo dos aviões da TAP

TAP serve sabores do Algarve através de uma parceria com a plataforma The Art of Tasting Portugal, pela mão de Noélia Jerónimo.

Afirmar o país como destino gastronómico de excelência e dar a conhecer os produtos das várias regiões através de experiências turísticas no terreno, é o objetivo da plataforma The Art of Tasting Portugal (TAOTP).

As experiências, que vão de norte ao sul e ilhas, incluem degustações com chefs reconhecidos, e atividades diversas, no caso do Algarve, que podem ir desde a apanha de bivalves, à safra artesanal do sal, no sapal de Castro Marim.

Noélia Jerónimo, uma das profissionais que trabalha com o projeto The Art of Tasting Portugal, considera fundamental dar a conhecer origem dos ingredientes locais e também toda a parte humana associada.

«A comida que sirvo é um pouco a paisagem da minha janela. Tenho a Ria Formosa e o mar à frente e a serra nas costas. É isso que devemos levar à mesa. A minha mãe trabalhava na apanha da ameijoa e é importante que as pessoas percebam esse trabalho e que o acarinhem. Nós somos anjos uns dos outros. É algo que a vida me ensinou», disse durante uma apresentação aos jornalistas, na Salmarim do produtor Jorge Raiado.

Nas experiências há menus pré-definidos, mas também é possível fazer por medida. A única limitação, diz Noélia Jerónimo, é a imprevisibilidade da matéria-prima disponível.

«Tudo depende do que o mar me der. É o mar quem me entrega o produto e por isso é um grande desafio», disse, enquanto servia uma entrada de ostras maduras frescas, ao natural, com cerca de 300 gramas cada.

«Não são muito salgadas porque a nossa Ria Formosa tempere-as muito bem», disse, referindo-se à salinidade equilibrada. «Provem e depois temperem-na com limão e com maracujá para que num só prato consigam ter dois sabores», num festim para os sentidos.

Durante a experiência, com uma cozinha improvisada no antigo armazém de sal, mas irrepreensível na técnica, a chef deliciou os convivas com uma entrada de figo fresco com queijo de cabra batido e anchovas, pese embora espanholas, da melhor qualidade hoje disponível no mercado ibérico.

«Vão ver que o doce e o salgado funcionam na perfeição, com um toque de acidez», que aliás, se manteve no prato seguinte, dourada marinada com gaspacho de manga picante, uma influência do outro lado do Guadiana, ali tão próximo.

«Em Moncarapacho, o gaspacho come-se com figos. O interessante aqui é fazer o palato saltar», disse, antes do grande final, onde brilhou a cataplana de polvo com batata-doce de Aljezur.

Algarve a bordo da TAP

Este mês de julho e durante agosto, o Algarve é região em destaque a bordo da TAP Air Portugal através do projeto Local Stars, uma parceria entre a companhia aérea nacional e o The Art of Tasting Portugal, pelas mãos da chef Noélia Jerónimo.

O polvo de Santa Luzia vai estar em destaque no menu da classe executiva dos voos de longo curso da TAP. A ideia é reforçar a valorização a região e o país numa viagem de sabores a bordo da frota da transportadora.

Além disso, «dá a conhecer o melhor que se produz em Portugal, as nossas regiões e a qualidade e técnicas dos nossos chefs», afirmam Patrícia Dias e Adriana Fournier, fundadora do The Art of Tasting Portugal.

«O nosso país tem produtos únicos que merecem reconhecimento internacional. Acabámos de dar destaque ao Queijo de São Jorge, um produto endógeno exclusivamente produzido nos Açores, e iniciamos este novo ciclo com o polvo de Santa Luzia», vila piscatória que popularizou este molusco.

Na perspectiva das empreendedoras, o polvo é um dos ingredientes mais versáteis do receituário português, sendo ainda pescado nesta área de forma artesanal e neste caso, confeccionado segundo o saber da chef Noélia Jerónimo.

«Acredito que Portugal pode ser cada vez mais um destino preferencial para quem procura descobrir a alta gastronomia, projetando-se como uma referência mundial neste sector. Foi com satisfação e responsabilidade que aceitei participar no projeto Local Stars, ao lado de grandes chefs nacionais que admiro, para o meu querido Algarve», afirma.

«A intenção é valorizar a ligação ao mar e à pesca», diz a chef natural de Tavira, que não tem mãos a medir no seu restaurante Noélia & Jerónimo, em Cabanas de Tavira, cuja cozinha é considerada por muitos como uma das melhores a sul.

Além das refeições a bordo, serão difundidos vídeos alusivos a esta iniciativa nos aviões de longo curso, nas classes executiva e económica, com imagens de cada região, dos produtores, da receita e dos chefs convidados a trabalharem o produto principal do menu servido a bordo.

Os passageiros terão também a oportunidade de adquirir online uma experiência desenvolvida pelo The Art of Tasting Portugal para o efeito, com o chef autor do menu a bordo, neste caso, Noélia Jerónimo.

O projeto, que foi apresentado na última BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, irá decorrer ao longo dos próximos dois anos, de forma a abranger passageiros de todo o mundo.

A cada dois meses, o Local Stars promove uma região diferente e os seus ingredientes locais, trabalhados por um chef português convidado.

O menu é sempre composto por entrada, prato principal e sobremesa, que são assim alterados, de forma a percorrer todo o território nacional e a respeitar ao máximo a sazonalidade dos ingredientes.

Neste caso, o polvo à algarvia acompanha com croquete de pescada com molho de caril e manga, e à sobremesa, mousse de queijo e amêndoa.

A plataforma The Art of Tasting Portugal acredita que a gastronomia é um dos principais argumentos visita ao país enquanto destino turístico, que deve ser exaltado e valorizado, com momentos memoráveis, tanto para os estrangeiros como para portugueses.