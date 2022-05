Museu do Traje de São Brás de Alportel já é um «Museu para todos»

Projeto procurou garantir acesso, mobilidade, experiências e cultura para todos, sendo inaugurado pela Secretária de Estado da Inclusão, no Dia Internacional dos Museus.

O Dia Internacional dos Museus foi assinalado em São Brás de Alportel com a inauguração do Projeto «Um Museu para Todos», desenvolvido no Museu do Traje da vila, ao abrigo da linha «Turismo Acessível», do programa «Valorizar» do Turismo de Portugal, numa cerimónia presidida pela secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes.

A visita aos vários espaços do Museu do Traje permitiu dar a conhecer as exposições patentes assim como as diversas adaptações e novidades introduzidas no espaço, «no âmbito deste projeto diferenciador que vem enriquecer a área turística e patrimonial do concelho» de São Brás de Alportel.

O projeto, que incluiu a eliminação de barreiras arquitetónicas, a criação de espaços de experimentação, a correção de pavimentos e a disponibilização de informação acessível, contou com um investimento total na ordem dos 152 mil euros, sendo concretizado com o apoio do município de São Brás de Alportel e com um financiamento do Turismo de Portugal, através da linha de apoio ao Turismo Acessível, «Valorizar».

O Museu do Traje oferece agora aos seus visitantes um jardim sensorial com circulação de água e identificação de espécies com placas com leitura braille, um mini laboratório acessível ligado à atividade corticeira, uma parede tátil na sala da cortiça, folhetos em braille, réplicas em miniatura das charretes em exposição no jardim do museu e uma aplicação áudio e vídeo para telemóveis, que fará uma visita inclusiva e guiada em quatro idiomas.

Na sua intervenção, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, Júlio Pereira, explicou que o Museu do Traje «tem sabido afirmar-se na e para a comunidade, acolhendo mais de 30 grupos dedicados a diversas iniciativas e áreas artísticas e culturais».

«Mas essa afirmação resulta também de um trabalho constante em que o Museu se tem reinventado e adaptado como é o caso desta nova fase do Museu para todos, que sublinha estar em plena harmonia com a missão da Santa Casa», afirma. «A visita a um museu é sempre enriquecedora e queríamos que fosse assim para todos», acrescentou Júlio Pereira.

Já a secretária de Estado da Inclusão salientou que «é bom ver esta casa repleta de atividade. Queremos ver nos museus espaços dinâmicos como este». Recordando a sua primeira visita a São Brás de Alportel, em 2016, durante a inauguração da primeira fase da rede de percursos pedonais, Ana Sofia Antunes mostrou-se «satisfeita com o percurso percorrido deste então, inclusivamente com recurso a financiamentos que permitiram entre outras medidas adequar os serviços públicos às necessidades de todos os utentes».

«É uma honra perceber que de uma linha de apoio que lançámos surgem projetos como este», comentou ainda a secretária de Estado, acrescentando que o objetivo é «dar dignidade às pessoas e criar acessibilidade para todos em qualquer contexto. Uma missão nacional que é concretizada em cada projeto, em cada região e em cada concelho».

O presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vitor Guerreiro, também interviu, explicando que «a promoção da acessibilidade para todos constitui um eixo prioritário na estratégia do município, presente em todas áreas e projetos. Não é já uma dimensão, mas uma forma de agir num trabalho contínuo». O autarca admitiu ainda que esta é uma área de trabalho contínuo em que «a primeira barreira a ultrapassar é a mudança de mentalidades».

Vitor Guerreiro acrescentou que «pensar o turismo é pensar nas acessibilidades, nas condições que oferecemos aos nossos visitantes para que possam usufruir do nosso território de forma plena», concluindo que esta é uma jornada que São Brás de Alportel abraçou para que o concelho possa ser uma referência consolidada na área do turismo acessível.

Satisfeita com a implementação deste projeto que o Turismo de Portugal apoiou, a sua representante, Helena Ribeiro, disse que «muitos aspetos e boas práticas que tornam este museu único serão divulgadas pelo Turismo de Portugal».

A concluir, Anatília Jara, representante da Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO Algarve), mostrou-se «satisfeita com o trabalho realizado» e pretende trazer a este espaço mais utentes da associação. Admitindo que «o trabalho na área das acessibilidades é contínuo», apresentou «a disponibilidade da associação para colaborar com projetos nesta área».

A visita prosseguiu ainda até ao Centro de Artes e Ofícios de São Brás de Alportel, onde a secretária de Estado teve oportunidade de comprovar os trabalhos de adaptação para a promoção da mobilidade e acessibilidade, realizados no Posto Municipal de Informação Turística, sendo também feita uma visita à Santa Casa da Misericórdia, que deu a conhecer o projeto «Apoio COmVIDa», na área do apoio domiciliário a idosos.