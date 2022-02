Município mostra «Potencial Turístico de Faro» em nova formação

11ª edição desta iniciativa, organizada em parceria com Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, decorre entre fevereiro e março.

A Câmara Municipal de Faro, em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, volta a organizar este ano a formação «O Potencial Turístico de Faro», numa ação que celebra a sua 11.ª edição e teve início ontem, dia 22 de fevereiro, prosseguindo nos dias 3, 8 e 14 de março, entre as 9h00 e as 13h00.

Destinada a todos os profissionais da indústria turística que, de forma direta ou indireta, recebem e informam os turistas que visitam o concelho de Faro, esta iniciativa tem contribuído de forma significativa para a quantidade e qualidade da informação prestada a quem visita a cidade.

Nesse sentido, o município considera que «esta ação é uma aposta ganha que se pretende continuar de forma cada vez mais abrangente no sentido de promover a valorização turística do concelho».

O programa da 11ª Edição dedicou um dia ao Património Histórico/Natural (22 de fevereiro), outro dia ao Património Cultural (3 de março) e um destinado ao Património Náutico (8 de março), com destaque para a Estação Náutica de Faro e a oferta de atividades náuticas que podem ser praticadas no território.

Também no dia 8 de março, está prevista uma visita ao interior do concelho, nomeadamente ao património histórico de Estoi.

A iniciativa termina no dia 14 de março com uma abordagem à gastronomia regional na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, seguindo-se a entrega de certificados aos participantes.

«A capital do Algarve continua a apostar na promoção dos seus principais produtos turísticos, desde o património histórico e natural, com destaque para a Ria Formosa e as suas ilhas com praias de excelência, passando pela oferta náutica, a gastronomia, a cultura e o lazer», afirmam os responsáveis farenses.