Município de São Brás de Alportel celebra hoje 107 anos

Município de São Brás de Alportel celebra 107 anos com a Inauguração de Novo Terminal e uma viagem que é um espetáculo.

A ministra da Coesão Territorial Ana Abrunhosa participa amanhã na cerimónia comemorativa do 107.º aniversário do município de São Brás de Alportel cujo programa inclui a inauguração do Terminal Rodoviário «Circular»; a apresentação do Plano Urbanístico do Quarteirão Fonte Maria; a abertura da «Portal Digital» do município, com entrada em funcionamento dos Serviços online e ainda um original espetáculo de pirotecnia diurno.

Tarde fora, haverá lugar para as comemorações dos 20 anos da Biblioteca Municipal, com exposições, momentos de celebração do Dia da Criança e o lançamento do primeiro título da aguardada reedição da obra de José Dias Sancho; a inauguração da exposição alusiva aos 40 anos da Universidade do Algarve e o desafio «é de pequenino que se escolhe o pratinho» no âmbito do projeto Prato Certo.

A fechar o programa comemorativo, o município preparou um original espetáculo musical comemorativo «Sons de São Brás», em forma de viagem e uma viagem em forma de espetáculo, apenas com temas originais de autores são-brasenses, À descoberta do concelho, num apoio à cultura e à economia local, transmitido digitalmente.

O programa tem início às 10 horas, junto ao Terminal Rodoviário «Circular» que vai ser inaugurado após o hastear da Bandeira ao som do Hino Nacional interpretado pela Banda Filarmónica de São Brás de Alportel.

Um momento que conta com a colaboração da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel.

Na presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, o executivo municipal irá apresentar o Plano Urbanístico do Quarteirão «Fonte Maria» e o projeto de requalificação da EN2 – ligação à A22 (Via do Infante).

Uma cerimónia, com acesso restrito em virtude do contexto pandémico e do cumprimento das regras emitidas pelas autoridades nacional para a prevenção de contágio, vai ser transmitida em direto no Facebook do município de São Brás de Alportel.

A Sessão Solene culminará com um espetáculo pirotécnico diurno que pretende assinalar o Dia da Criança e simbolizar a esperança no futuro, em jeito de agradecimento à comunidade são-brasense pela sua resiliência e a todos os profissionais que têm estado na linha da frente deste combate pela vida e pela saúde.

O programa comemorativo é retomado pelas 15h00, com a tradicional Romagem ao Mausoléu de João Rosa Beatriz, fundador do concelho, em formato mais restrito.

Às 15h30, a Galeria Municipal abre as suas portas para dar a conhecer a exposição «Universidade do Algarve – 40 anos a criar futuro».

Inaugurada a 1 de junho de 2001, a Biblioteca Municipal Dr. Estanco Louro celebra 20 anos de serviço à comunidade! Para celebrar esta etapa, a Biblioteca Municipal inaugura, às 16h45, a exposição «Biblioteca Municipal Dr. Manuel Francisco Estanco Louro: 20 anos ao serviço da comunidade».

Um momento seguido pelo lançamento e apresentação do primeiro volume da aguardada reedição da obra de José Dias Sancho: «Deus Pan e outros contos».

Um dos momentos altos do 107.º aniversário do município de São Brás de Alportel é a abertura da «Porta Digital do Município», com a entrada em funcionamento da plataforma de Serviços online do município.

A ação está integrada num projeto intermunicipal que coloca os serviços municipais acessíveis online de forma prática e simples para os munícipes, 24 horas por dia, sete dias por semana.

Uma medida que segue a estratégia municipal na área da modernização, transparência e agilização dos serviços e processos e que vai ser apresentada através do website e das redes sociais do município.

Em São Brás de Alportel, o Dia do município coincide com o Dia Mundial da Criança, que este ano é assinalado com a campanha «Seja dador de medula óssea – Salve vidas» que vai estar a decorrer no espaço exterior das Piscinas Municipais Cobertas entre as 9h00 e as 13h00.

No Jardim da Verbena, a partir das 16h00, a Associação In Loco em parceria com o município promove a iniciativa atividades para famílias para a promoção de bons hábitos alimentares, com acesso restrito e limite de inscrições.

A Biblioteca Municipal convida os mais novos para uma sessão de contos com Jorge Serafim, marcada para as 18h30.

Na impossibilidade de realizar de forma segura o tradicional concerto comemorativo do Dia do município, a Câmara Municipal apresenta, pelas 21h30, através das redes sociais e do Meo Kanal 205 250 o programa musical «Sons de São Brás».

«Sons de São Brás» dá nome ao projeto de uma nova criação musical são-brasense… que se propôs reunir temas originais são-brasenses, numa mostra de valores artísticos locais.

Mas, na verdade, segundo a autarquia «é muito mais do que isso: uma viagem pelo concelho, pelo espaço e pelo tempo, guiada pelos sons que brotam da natureza, que fazem eco no fundo das nossas memórias… que vivem para sempre no coração».

Será amanhã, dia 1 de junho, às 21h30, na página de Facebook, no canal do município no Youtube ou no Meo KANAL 205 250.

Serão 12 Temas originais, 15 autores, mais de três dezenas de músicos, 25 bailarinos, dois grupos de dança e ainda um justo tributo aos compositores são-brasenses do passado!

Campanha «Seja dador de medula óssea – Salve vidas»

O município de São Brás de Alportel promove a 1 de junho, a campanha «Seja dador de medula óssea – Salve vidas» que vai estar a decorrer no espaço exterior das Piscinas Municipais Cobertas entre as 9h00 e as 13h00.

A iniciativa nasceu do Agrupamento de Escuteiros de São Brás de Alportel, liderado pelo Enfermeiro José Neutel, que mercê do seu trabalho no Serviço de Pediatria do Hospital de Faro – CHUA – acompanha o drama dos meninos e meninas cujo futuro depende de uma doação de medula.

A história real do pequeno Miguel, um menino algarvio, motivou esta ação que pretende desafiar os são-brasenses a serem doadores de medula e desta forma poderem vir a ajudar muitos outros meninas e meninos que por este mundo fora poderão precisar desta ajuda.