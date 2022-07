Município de Lagos critica fecho de urgências hospitalares no Algarve

Segundo o município, «é urgente garantir o funcionamento das urgências de Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia na região».

A Câmara Municipal de Lagos aprovou, na sua última reunião, uma tomada de posição a propósito dos recentes e frequentes encerramentos das urgências de Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia na região. Na moção, que mereceu aprovação unânime do órgão executivo, é exigido «ao Governo que tome as medidas urgentes e necessárias para garantir a atração e fixação de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, investindo nas suas carreiras, condições de trabalho, remunerações e combatendo a fuga dos profissionais para o privado».

O município considera não ser aceitável a solução, apresentada pelo Ministério da Saúde, de concentração destas respostas, seja no Hospital de Portimão ou de Faro, dada a distância entre as duas cidades, assim como os quilómetros que separam estes hospitais dos municípios de Aljezur (que dista 110 quilómetros de Faro) e Vila Real de Santo António (que fica a 115 quilómetros de Portimão).

Para os autarcas lacobrigenses importa tranquilizar os pais e as crianças algarvias «de que, em qualquer eventualidade, as portas da urgência pediátrica e da ginecologia e obstetrícia não se encontram encerradas – seja no Hospital de Portimão, seja no Hospital de Faro – nem a saúde ou a vida das mulheres e das crianças seja colocada em causa».

O executivo lembra ainda que «a falta de profissionais de saúde em todo o Algarve – desde os cuidados de saúde primários, passando pelos hospitais, até aos cuidados continuados – é uma realidade que, pese embora as muitas promessas, não tem tido resposta. E se não fosse a entrega e a dedicação dos profissionais de saúde, como se viu durante o combate à pandemia, a situação poderia ainda ser pior».