Município de Albufeira oferece ecógrafo portátil ao INEM

Município disponibilizou um novo ecógrafo portátil, e respetivos acessórios, ao Instinto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A entrega do novo ecógrafo portátil decorreu no dia 14 de junho, terça-feira, na Base de Helicópteros em Serviço Permanente — BHSP, em Loulé. A atribuição foi feita por José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, e reuniu representantes do INEM, o 2º Comandante de Proteção Civil do Algarve, a equipa técnica de serviço médico, um enfermeiro do Helicóptero de Emergência Médica (HEM) e os técnicos da autarquia.

Esta ação tem como objetivo equipar o HEM do Algarve para que a região disponha de meios de intervenção que, em complemento aos meios de maior proximidade no socorro e emergência pré-hospitalar, possa ser um exemplo para melhor servir o concelho.

A principal utilização do equipamento cedido (ecógrafo portátil) é a aplicação da ultrassonografia na medicina de emergência que possibilita a avaliação de doentes, permitindo assim um rápido reconhecimento de situações críticas, nomeadamente traumatismos, hemorragias graves e outros, conduzindo a uma resposta mais eficaz pela equipa do Helicóptero, enquanto meio diferenciador no serviço que presta, permitindo colocar uma equipa altamente diferenciada tanto em zonas rurais e remotas como em praias.

José Carlos Rolo refere que o equipamento, cuja aquisição por parte da autarquia rondou os 7 mil euros, «é fundamental para melhorar a capacidade de atuação do técnico de emergência médica». O autarca destacou ainda que «este apoio e cedência do ecógrafo portátil permite constituir um sistema pioneiro, uma vez que este será o primeiro Helicóptero de Emergência Médica a ter disponível este equipamento».