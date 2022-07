Mercado de Culturas à Luz das Velas volta a Lagoa de 14 a 17 de julho

Lagoa volta a receber o Mercado de Culturas à Luz das Velas, de 14 a 17 de julho, depois de dois anos de interregno devido à pandemia.

No Convento de São José e nas ruas circundantes, ao longo de quatro noites, mais de 60 artesãos, de várias culturas e religiões do mundo irão conviver em harmonia e mostrar aos milhares de visitantes as suas tradições, sabores e artes.

Depois do enorme sucesso das edições anteriores, Lagoa volta a ser o epicentro do Mercado de Culturas às Luz das Velas, com a realização desta sétima edição que terá como temática cultural «Diverculturas & Diversons».

Este evento pretende abranger a diversidade cultural e sonora das seis culturas ou áreas geográficas do mundo que estiveram em destaque nas seis anteriores edições: cultura Islâmica, cultura judaica-sefardita, cultura celta, Rota da Seda, África e Mediterrâneo.

As músicas tradicionais de raiz estarão em destaque nos quatro cenários (palcos) do evento, com a presença de Lu Yanan (China), Kilema (Madagáscar), Milo Ke Mandarini (Espanha), El Laff (Marrocos / Espanha), Zé Francisco Trio, Algibre, Banda Atlântica e Mónica Pereira (Portugal).

À semelhança das anteriores edições, haverá diferentes espaços contemplativos para os visitantes: Praceta das Velas (dedicada à cultura judaica), a Rua do Oriente e o Jardim Zen.

Para além disso, o evento terá sete zonas com mais de 40 símbolos desenhados com velas que pretendem dar a conhecer as religiões, tradições, gastronomia e mitologia das seis anteriores culturas que marcaram presença nas edições anteriores, posicionados nas entradas e nos meandros do mercado.

A gastronomia também continuará a ter um papel preponderante neste evento, e os claustros do Convento de São José irão converter-se numa Taberna Celta com cerveja artesanal e hidromel.

A sala de exposições do Convento de São José não fica de fora, recebendo uma exposição de pintura e colagens denominada «Culturas do Mundo», de Ana Paula Almeida.

O recinto do mercado abre portas às 19h00 e encerra às 00h30. As velas, que constituem os símbolos que atraem milhares de visitantes ao mercado, são acesas às 20h30. A entrada é gratuita e a autarquia espera «mais de 50 mil visitantes ao longo dos quatro dias».

Luís Encarnação, presidente do município de Lagoa, deixou o repto: «convido a visitarem o Mercado de Culturas à Luz das Velas, um evento de beleza única que atrai milhares de visitantes às ruas de Lagoa e dá vida à cidade. Neste momento, temos tudo preparado para que este evento volte a ser um enorme sucesso».