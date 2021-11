Meeting Internacional de Natação regressa a Albufeira com 200 atletas

VII Meeting Internacional do Algarve em natação está de regresso às Piscinas Municipais de Albufeira a partir de sexta-feira, dia 12 de novembro, até domingo, dia 14, naquela que é «uma das mais importantes provas do calendário nacional de natação» e que volta a decorrer depois de um ano de interregno motivado pela pandemia.

Esta competição realizada em piscina curta (25 metros) vai contar com a participação de cerca de 200 atletas. O evento terá um formato de eliminatórias, finais e finais diretas em regime de absolutos realizadas em cinco sessões.

Em 2019, «a prova contou com calorosa receção do público e dos atletas, pelo que Albufeira volta a receber o encontro, depois do interregno de um ano, dada o elevado risco pandémico do ano passado», explica a organização.

Esta sétima edição do Meeting Internacional do Algarve em natação vai contar com a participação da seleção nacional absoluta, prevendo-se a presença de cerca de 200 atletas oriundos de 42 clubes, nomeadamente 37 nacionais, de onde se destacam o Sport Lisboa e Benfica e o Sporting Clube de Portugal, e ainda dois clubes de Espanha, um de Singapura, outro de Moçambique e um do Malawi.

Para José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, «este evento, o maior realizado neste espaço na última década, será uma excelente preparação para o Mundial de Natação de Síndrome de Down – DSISO a realizar em 2022».

«Albufeira tem, de resto, as condições necessárias para acolher iniciativas desportivas de alto nível», diz o autarca, que detalha: «o Município tem infraestruturas desportivas indoor e ao ar livre preparadas para acolher grandes eventos, pessoal à altura dos desafios, boas condições climatéricas e capacidade hoteleira para acolher equipas e acompanhantes, quer no caso de eventos isolados, quer na realização de estágios desportivos».

José Carlos Rolo acredita que esta modalidade desportiva pode ter «um grande impacto na imagem de Albufeira enquanto destino de práticas desportivas».

O VII Meeting Internacional de Natação do Algarve é reconhecido pela Federação Portuguesa de Natação (FPN) e pela Federação Internacional de Natação (FINA) como um dos eventos de qualificação para as principais competições nacionais e internacionais, tais como o Campeonato Nacional em piscina curta, a realizar entre os dias 26 e 28 de novembro, em Leiria, e o Campeonato do Mundo em piscina curta, a realizar entre os dias 16 e 21 de dezembro em Abu Dhabi.

A prova é organizada pela Associação de Natação do Algarve (ANALGARVE), com o apoio da FPN, do Futebol Clube de Ferreiras e da Câmara Municipal de Albufeira.