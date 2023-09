São Brás de Alportel tem cobertura de médico de família para todos os são-brasenses, «uma resposta há muito reivindicada» pela autarquia.

São Brás de Alportel já tem cobertura de médico de família para todos os são-brasenses, sendo informa hoje o município.

Trata-se de «uma conquista» resultante do trabalho desenvolvido em parceria entre a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve e a Câmara Municipal de São Brás de Alportel.

Resposta há muito reivindicada pela autarquia, foi agora possível mediante o preenchimento de vagas disponíveis no Centro de Saúde de São Brás de Alportel, cujas melhorias têm contribuído para cativar mais profissionais de saúde.

Findo o período de recrutamento de médicos de Medicina Geral e Familiar, o Centro de Saúde de São Brás de Alportel, integrado no Agrupamento de Centros de Saúde ACES – Central, conseguiu preencher as vagas de médicos de família disponíveis e reforçar a prestação de cuidados de saúde de proximidade que contempla agora a toda a comunidade são-brasense.

Os utentes são-brasenses com médico atribuído recentemente devem dirigir-se, em caso de necessidade, aos balcões de atendimento do Centro de Saúde de São Brás de Alportel a fim de solicitar informações e/ou efetuar marcações de consultas, todos os dias úteis, bem como ao fim de semana entre as 09h00 e as 15h00. A informação encontra-se igualmente disponível online, através da consulta do processo na aplicação do Serviço Nacional de Saúde.

Para o edil são-brasense, Vitor Guerreiro, «a preferência por São Brás de Alportel prende-se com a qualidade de vida que o concelho oferece, nos investimentos previstos e na vontade expressa por parte da autarquia e da ARS Algarve para uma melhoria significativa da resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS) às populações. Este é um excelente exemplo dessa dinâmica e trabalho conjunto em prol da causa pública e do bem-estar da população».

Na prossecução desta missão comum encontra-se previsto ainda este ano, o início das obras de conservação e beneficiação do Edifício do Centro de Saúde de São Brás de Alportel, um investimento superior a 300 mil euros, resultante de uma candidatura submetida e aprovada, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência «Requalificar ou adaptar edifícios para aumentar a eficiência energética, cumprir planos de contingência e/ou assegurar a acessibilidade, a segurança e o conforto de utentes e profissionais».

Uma intervenção, adjudicada à empresa GJB Eletrokonstroi, Lda., que visa melhorar as condições de trabalho dos profissionais e dos serviços de cuidados de saúde prestados à população, mediante a reabilitação do edifício do centro de Saúde e reorganização funcional do espaço, melhoramentos das infraestruturas, instalação de elevador e eficiência energética.

Neste âmbito e com o objetivo de continuar a cativar mais profissionais de saúde e garantir a evolução dos serviços de saúde prestados aos são-brasenses, a Câmara Municipal apresentou uma candidatura ao Programa CRESC Algarve 2020 para a construção de um edifício para a Unidade de Saúde Familiar de São Brás de Alportel. Um investimento da autarquia na ordem de 1.750.000,00 euros apoiado a 60 por cento pelo Programa CRESC Akgarve 2020, com início previsto para 2024. Este projeto resulta de uma parceria da autarquia com a Administração Regional de Saúde do Algarve, IP (ARS) e Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

As melhorias na área da saúde fazem parte dos eixos prioritários da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, que encara a qualidade de vida e bem-estar da população como fatores determinantes do desenvolvimento do concelho.