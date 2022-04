Máscaras deixam de ser obrigatórias (mas há exceções)

Mantém-se uso obrigatório nos transportes públicos, lares e unidades de saúde.

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou há momentos o fim do uso obrigatório de máscara em escolas e espaços interiores, após reunião do Conselho de Ministros.

O dispositivo, no entanto, tem de ser usado nos transportes públicos, nas visitas a lares e ainda nas unidades de saúde.

Marta Temido explicou que o governo decidiu «pela não obrigatoriedade do uso de máscaras, com exceção das visitas a locais com pessoas especialmente vulneráveis (unidades de saúde e lares) e locais com elevada capacidade de utilização como os transportes coletivos de passageiros».

O fim do uso da máscara entrará em vigor assim que a regra for publicada em Diário da República.

O governo afirmou ainda que em caso de necessidade, esta regra poderá ser revertida.