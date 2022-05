Maria João Bebiano recebe Medalha de Mérito Científico

Na sessão de abertura do Encontro Ciência 2022.

Maria João Bebianno, professora catedrática jubilada da Universidade do Algarve (UAlg) e coordenadora do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA), foi distinguida ontem, segunda-feira, dia 16 de maio, com a Medalha de Mérito Científico, na sessão de abertura do Encontro Ciência 2022, que decorreu no Centro de Congressos de Lisboa.

O galardão foi entregue pela ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, no dia em que se comemoraram os 25 anos da Fundação da Ciência e da Tecnologia, o Dia Nacional dos Cientistas e o aniversário do professor Mariano Gago.

As medalhas de mérito científico destinam-se a galardoar as individualidades nacionais ou estrangeiras que, «pelas elevadas qualidades profissionais e de cumprimento do dever, se tenham distinguido por valioso e excecional contributo para o desenvolvimento da ciência ou da cultura científica em Portugal».

A investigadora da UAlg, detentora de um vasto currículo, foi destacada pela importância da sua investigação. Maria João Bebianno é licenciada em Engenharia pelo Instituto Superior Técnico e doutorada em Ecotoxicologia Marinha pela Universidade de Reading (Reino Unido) e em Oceanografia pela Universidade do Algarve.

É membro do Grupo de Peritos do Processo Regular para a Avaliação do Estado do Ambiente Marinho, incluindo Aspetos Socioeconómicos das Nações Unidas. Foi presidente da Associação das Mulheres Cientistas AMONET (2008-2011).

Maria João Bebiano foi também saudada pela presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, «por esta distinção que honra a sua carreira académica e científica e prestigia a Universidade e a região do Algarve».

O Ciência 2022 é um encontro anual da comunidade científica e tecnológica em Portugal, que está a decorrer de 16 a 18 de maio.