«Maior presépio do país» volta a Vila Real de Santo António

«Maior presépio do país» regressa a Vila Real de Santo António (VRSA) no dia 1 de dezembro, quarta-feira, voltando a surpreender pelos números e quantidade de materiais utilizados: serão, ao todo, 5600 peças.

Para dar vida a esta iniciativa, que terá em 2021 a sua 19ª edição, foram necessários mais de 40 dias e 2500 horas de trabalho, embora os preparativos já tenham começado há vários meses. A lista de materiais utilizados na sua construção é extensa: 20 toneladas de areia, quatro toneladas de pó de pedra, 3000 quilos de cortiça e centenas de adereços.

Estes indicadores permitiram que o Presépio Gigante chegasse, uma vez mais, à meta dos 230 metros quadrados, ocupando toda a área expositiva do Centro Cultural António Aleixo, com milhares de figuras, muitas feitas de raiz pelos seus autores e outras que podem atingir as várias centenas de euros. A criação é da responsabilidade de Augusto Rosa e Teresa Marques, dois funcionários autárquicos que contaram com a colaboração de Joaquim Soares e António Bartolomeu.

Em 2021, a estrutura volta a ter elementos evocativos da região, nomeadamente a Praça Marquês de Pombal, as antigas cabanas da praia de Monte Gordo, as salinas, as tradicionais noras algarvias, assim como outros monumentos locais.

Segundo a organização, «as mais de 80 peças animadas e motorizadas, os lagos e a iluminação constituem «o segredo» do evento e são, simultaneamente, alguns dos pontos mais atrativos. Tudo isto assenta numa complexa base de suporte onde estão instalados os vários quilómetros de cabos que permitem dar vida a esta obra de arte e garantem, por exemplo, a circulação da água, a iluminação das casas e os efeitos cénicos».

Estes pormenores juntam-se à reconstituição de muitos episódios cristãos e pagãos associados à quadra natalícia – patentes no presépio -, «fatores que o distinguem de todos os outros existentes no país e são uma das razões do seu sucesso», aponta o município de VRSA.

A vertente ecológica também não foi esquecida, já que a maior parte dos materiais são naturais ou foram reaproveitados, com destaque para a cortiça e musgo. Por outro lado, foram implementados sistemas de iluminação LED.

O Presépio pode ser visitado no Centro Cultural António Aleixo, entre 1 de dezembro de e 9 de janeiro de 2022, das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 19h00. A entrada tem o valor de um euro, existindo um desconto de 50 por cento para menores de dez anos.