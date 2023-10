Maior Campeonato do Mundo de Vela Adaptada realiza-se em Portimão

Portimão recebe a maior participação de sempre no Campeonato do Mundo de Vela Adaptada, o Hansa Worlds Portimão Championship.

Portimão recebe a maior participação de sempre no Campeonato do Mundo de Vela Adaptada, o Hansa Worlds Portimão Championship, que se realiza entre 14 e 21 de outubro.

É a prova de que o mar e o vento são para todos, independentemente da sua condição física. Cerca de 230 velejadores de 18 países competem pelo título de campeão do mundo em classes diferentes, de acordo com o seu nível de deficiência/condicionamento.

A organização deste evento único, verdadeiramente inclusivo, é do Iate Clube Marina de Portimão e da Vela Solidária, projeto que faz parte da Associação Teia D’Impulsos.

Um desafio enorme, que envolve centena e meia de pessoas e que tem como grande objetivo proporcionar uma experiência desportiva, social e cultural única e inesquecível aos velejadores, equipas técnicas e acompanhantes.

O Hansa Worlds Portimão Championship «será o maior evento de vela adaptada alguma vez realizado a nível mundial assumindo um papel fulcral no que à inclusão diz respeito. O desafio abrange todas as áreas da sociedade passando pela mobilidade, inclusão social e impacto económico e cultural. Trata-se de uma organização complexa com 11 áreas de gestão e na qual estarão envolvidas mais de 400 pessoas diariamente», refere Luís Brito, diretor do evento.

Já em 2019 a mesma organização foi responsável pela realização, também em Portimão, do Campeonato da Europa de Vela Adaptada.

Neste mundial de 2023 o número de participantes praticamente duplicou, dividindo-se pelas cinco classes Hansa.

A Classe Hansa caracteriza-se por ter embarcações que são quase impossíveis de virar, com um centro de gravidade baixo e um patilhão lastrado. É possível adicionar comandos elétricos (servo) que auxiliam no comando do leme e das velas para quem tem deficiência motora.

Portugal tem já um currículo de destaque em Vela Adaptada. Este ano, a dupla Guilherme Ribeiro e Pedro Câncio Reis (da Vela Solidária) sagrou-se vice-campeã do mundo da classe adaptada RS Venture Connect, que se realizou em Haia, nos Países Baixos.

Esta equipa portuguesa estreou-se em competições mundiais em 2022, ano em que subiu ao 3.º lugar do pódio no Campeonato do Mundo de Vela Adaptada em Omã.

Durante oito dias o horizonte de Portimão será inundado de velas, num evento que transcende muito o plano desportivo.

Cada velejador traz consigo uma história inspiradora de luta e superação, como por exemplo Mary Duffy, que apesar de não ter braços faz questão de vir da Irlanda, seu país natal, a conduzir o seu carro.

Marcante será ainda a participação da holandesa Wilma Den Broek, que veleja a sua embarcação através de sopro – não tem braços nem pernas.

No mundial de Portimão está assegurada a presença de grandes nomes da Vela Adaptada como é o caso do polaco Piotr Cichocki, que já participou nos Jogos Olímpicos e foi campeão mundial.